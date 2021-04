Tout ce qui reste de la cérémonie des SAG Awards 2021

Depuis 1995, le Guilde des acteurs de l’écran reconnaît les principales performances de ses membres, tant au cinéma qu’à la télévision. La nuit de Dimanche 4 avril les 27e édition des SAG Awards, dans une cérémonie virtuelle très agile et particulière, puisque tout a été enregistré au préalable et a duré exactement une heure.

La pandémie de coronavirus n’a pas permis un événement en face à face, les présentateurs devaient donc faire leur travail dans le confort de leur foyer. Ils étaient: Riz Ahmed, Sterling K.Brown, Viola Davis, Daveed Diggs, Ethan Hawke, Dan Levy, Jason Sudeikis, Ted Lasso, Lily Collins, Common, Ted Danson, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Josh Gad, Henry Golding, Mindy Kaling, Helen Mirren, Rita Moreno, Daisy Ridley et Mary Steenburgen.

Il y avait 13 catégories qui ont reçu des prix. À la télévision, il s’est démarqué La Couronne en gardant les prix à Meilleur casting dans une série dramatique et meilleure actrice dans une série dramatique (Gillian Anderson). Ruisseau Schitt pris Meilleur casting dans une série comique et meilleure actrice dans une série comique (Catherine O’Hara). En outre, Anya Taylor-Joy était encore une fois l’un des noms importants pour être le Meilleure actrice dans une mini-série pour Lady’s Gambit.

Dans le domaine du cinéma, Le Chicago Trial of the 7 a remporté le prix du meilleur casting, ajoutant plus de conquêtes pour le service de streaming Netflix. Peut-être les prix les plus importants et qui peuvent devenir une prédiction de ce qui se passe dans le Prix ​​des Oscars 2021 Ils étaient Meilleur acteur et meilleure actrice, remporté par Chadwick Boseman et Viola Davis, pour La mère du blues.

L’une des grandes surprises de la nuit a été Yuh-jung youn, pour Minari, qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, au-dessus de Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman et Helena Zengel. Dans la catégorie masculine, c’était Daniel Kaluuya qui a battu Sacha Baron Cohen, Chadwick Boseman, Jared Leto et Leslie Odom Jr. Les Oscars auront lieu le 25 avril au Dolby Theatre.