Justice League: Gal Gadot aurait reçu des menaces de Joss Whedon

Le comportement professionnel du réalisateur Joss Whedon a été remis en question ces derniers mois suite aux accusations portées par l’acteur Ray Fisher, qui incarnait Cyborg dans le film «Justice League». Après que certaines personnes impliquées dans la série « Buffy: The Vampire Slayer » (création de Whedon) se soient élevées contre le réalisateur, de nouveaux rapports parlent de menaces que le réalisateur a lancées contre Gal Gadot.

À l’heure actuelle, la tristement célèbre performance de Whedon dans «Justice League» après le départ de Zack Snyder du projet en raison de problèmes personnels suite au suicide de sa fille est bien connue. Whedon a changé environ 75% des images originales en une série de reprises qui se sont avérées trop coûteuses pour Warner Bros.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ sera « immense » selon James Gunn

Bien avant la confirmation de la sortie de la coupe de Snyder, Fisher a directement accusé Whedon de son comportement sur le plateau de tournage, le qualifiant de « désagréable, abusif, non professionnel et totalement inacceptable ».

Gadot et Jason Momoa (Aquaman) ont soutenu publiquement Fisher, et bien que les responsables de Warner Bros aient mené une enquête sur la question, les porte-parole de la société ont assuré que des mesures correctives seraient prises, mais aucune information sur les résultats de cette recherche n’a été divulguée.

Un nouveau rapport de Le journaliste hollywoodien a révélé des informations supplémentaires sur les événements survenus sur le plateau lors des reprises de « Justice League ». Gal Gadot n’aurait pas été satisfaite de la direction de son personnage dans le remake du film et du dialogue qu’elle a reçu, ce qui aurait amené Whedon à la menacer de mettre fin à sa carrière si elle n’avait pas coopéré.

Le rapport note également que le réalisateur a apparemment dénigré Patty Jenkins, réalisatrice de « Wonder Woman » et avec qui Gadot entretient une relation d’amitié étroite. Un témoin de la production a révélé que Whedon se vantait de sa confrontation avec Gadot et avait volontairement donné à l’actrice un mauvais dialogue.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le plagiat de Guillermo del Toro avec « La forme de l’eau » est écarté

« Wonder Woman » est sorti en salles quelques mois seulement après la sortie de « Justice League ». Contrairement à l’œuvre créée par Whedon, le film réalisé par Patty Jenkins a été très bien accueilli par la critique et le public, devenant l’un des plus réussis de la franchise DC avec Warner Bros.