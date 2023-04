Les histoires d’une mystérieuse créature suceuse de sang tuant des chèvres et du bétail ont été racontées pendant des décennies, hantant les rêves d’enfants latino-américains, y compris les miens.

La première observation de chupacabra, ou « ventouse de chèvre », a été signalée pour la première fois au milieu des années 90 à Porto Rico, par PBS. Depuis lors, la créature fait partie du folklore et de la culture pop latino-américaine.

Dans la dernière représentation à l’écran, le réalisateur Jonás Cuarón donne à l’effrayant monstre de conte de fées une touche familiale dans « Chupa ».

Situé en 1996, « Chupa » suit un garçon timide de 13 ans nommé Alex (Evan Whitten) qui vole de Kansas City au Mexique pour rendre visite à sa famille élargie pour la première fois. Une fois sur place, il découvre et se lie d’amitié avec un petit chupacabra qui se cache dans la cabane de son grand-père.

La torsion? Son grand-père, l’ancien champion de Lucha Libre Chava (Demián Bichir), a une histoire secrète avec la créature et a protégé Chupa du scientifique Richard Quinn (Christian Slater).

Cuarón raconte à 45secondes.fr.com qu’il était adolescent lorsque le mythe a commencé et « s’est rapidement répandu dans toute l’Amérique latine ».

« Là où je vivais au Mexique, il a commencé à y avoir beaucoup de nouvelles sur les chupacabras. Je suis devenu très excité parce qu’il y avait quelque chose d’effrayant mais aussi de très excitant à propos de la possibilité qu’une vraie créature soit à l’extérieur », dit-il. « Contrairement à Bigfoot et au monstre du Loch Ness, qui étaient tous des légendes, le fait que le chupacabra était une nouvelle légende quand j’étais enfant, le rendait plus crédible. »

Mais quelle est l’histoire derrière la créature légendaire ? Continuez de lire pour en savoir davantage.

Qu’est-ce qu’un chupacabra ?

Un chupacabra est une créature légendaire du folklore d’Amérique latine. Le mot espagnol se traduit par « goatsucker » avec « chupa » signifiant « sucer » et « cabra » signifiant « chèvre ».

La légende provient de rapports faisant état d’animaux de ferme et de sang d’animaux de compagnie en cours de drainage.

Au fil des ans, les chupacabras ont été décrits comme des « coyotes galeux, des chiens et des hybrides coyote-chien, ou coydogs », selon Loren Coleman, directeur du Musée international de cryptozoologie de Portland, dans le Maine.

« En 1995, le chupacabras était considéré comme une créature bipède de trois pieds de haut et couverte de poils gris courts, avec des pointes dans le dos », a déclaré Coleman au National Geographic. Cependant, certains rapports ont également décrit la créature comme marchant sur quatre pattes, ayant des ailes comme une chauve-souris, des crocs et un dos voûté avec de grands yeux noirs ou rouges, selon la série « Monstrum » de PBS.

Au fil des années, les représentations ont changé en raison d’erreurs et de mauvaises traductions dans les reportages, a déclaré Coleman.

D’où vient la créature ?

Les premiers rapports d’un chupacabra sont apparus en 1995 à Canóvanas, Porto Rico, après que des « dizaines » d’animaux de ferme aient été retrouvés morts, selon PBS. Ce qui rendait ces décès uniques, c’est qu’il semblait que leur sang avait apparemment été aspiré par de petites perforations dans le cou et l’abdomen.

En avril 1996, les observations signalées s’étaient propagées dans toute l’île et plus de 2 000 animaux auraient été tués par des chupacabras.

Le gouvernement portoricain est ensuite intervenu en faisant venir des biologistes pour rechercher les décès après que l’inquiétude ait grandi dans le comté et craignait que cela n’ait un impact négatif sur son tourisme, a déclaré le radiodiffuseur public.

Les signalements de chupacabras s’étendraient plus tard au Mexique, au sud-ouest des États-Unis et à la Chine.

Le mythe expliqué

Alors que des observations continuaient d’être signalées, les scientifiques pensaient que les chupacabras étaient des coyotes souffrant de cas graves de gale, selon National Geographic. Des photos d’animaux ratatinés ont également fait surface en ligne, ne faisant qu’ajouter au mythe.

Barry OConnor, professeur émérite à l’Université du Michigan spécialisé dans les acariens parasites, explique à 45secondes.fr.com que la gale sarcoptique est une maladie causée par des acariens parasites qui peuvent affecter les animaux ressemblant à des chiens. Lorsqu’il est affecté, il peut provoquer des démangeaisons, la chute des cheveux, une peau épaisse et croustillante et le développement de plaies douloureuses.

OConnor dit que les coyotes atteints de gale pourraient avoir plus de mal à attraper leur proie à cause des effets, qui peuvent les affaiblir et « affecter gravement leur capacité à chasser ».

« Si un prédateur comme celui-ci est vraiment incapable de chasser sa proie normale, il ira après tout ce qu’il peut », dit-il. « Si un chien, un chat, un mouton domestique, quel qu’il soit, est disponible et ne peut pas s’enfuir, alors ils le prendront ou ils essaieront de le tuer. »

En ce qui concerne les chupacabras ayant des crocs, OConner dit que l’un des résultats de la maladie de la gale est que la peau autour du visage et de la bouche se resserre et se retire de la lèvre, exposant les dents.

« Ce visage noueux est assez typique d’un animal galeux », dit-il. « Ce n’est pas qu’ils grognent, c’est que leur peau est éloignée de leurs lèvres, ils sont éloignés de leurs dents. »

Pour un œil non averti, une photo d’un animal souffrant d’un cas grave de gale pourrait facilement être confondue avec une autre créature.

« Quelqu’un qui n’est pas familier avec la condition, quelqu’un qui est dans une culture où cette légende est là, oui, ils vont voir quelque chose comme ça et mettre deux et deux ensemble », dit OConner. « Et peut-être dire, ‘Ouais, j’ai vu un de ces (chupacabras.) »

« Chaque image que j’ai jamais vue, c’était très clairement un animal atteint de gale sarcoptique », ajoute-t-il.

Quant à ces rapports d’un chupacabra drainant le sang de ses victimes, OConner dit: « C’est la seule chose qui est loin là-bas. »

Quelles sont les références du chupacabra dans la pop culture ?

La plupart des représentations du chupacabra sont terrifiantes.

« The X-Files » a abordé la créature mythologique de la saison quatre, épisode 11 intitulé « El Mundo Gira ». Sorti le 12 janvier 1997, il montrait Mulder et Scully traînant un chupacabra, pour découvrir une croissance fongique affectant les immigrants.

Il y avait aussi un scénario de chupacabra dans un épisode de 2001 intitulé «La malédiction d’El Chupacabra» de «Jackie Chan Adventures» et dans la finale de mi-saison 2014 de la saison quatre de «Grimm». Dans un épisode de 2012 sur le thème de Pâques, « South Park » s’est moqué de la bête.

En 2021, Randy Rogers Band et La Maquinaria se sont associés pour sortir une chanson inspirée de la créature appelée « Chupacabra ».

Comment un chupacabra est-il représenté dans « Chupa » ?

Cuarón a voulu jouer avec « l’inversion du mythe » et supprimer l’horreur entourant la bête.

« Chupa est un petit, mais il est comme un bébé chupacabra », a-t-il déclaré à 45secondes.fr.com. « Nous voulions le rendre vulnérable et très adorable. Je voulais créer une réaction similaire avec les enfants comme Gizmo (de ‘Gremlins’) l’a fait avec moi.

Alors que le réalisateur « est immédiatement tombé amoureux de Gizmo », il savait que la petite terreur était puissante et avait une famille qui était « de grandes créatures plus menaçantes ». « Semblable à la pièce que vous voyez dans ‘Gremlins’ où vous voyez Gizmo, adorable, mais s’il mange après minuit, il devient terrifiant. »

Inspiré par « Gremlins » et « ET », le réalisateur s’est concentré sur deux éléments pour créer Chupa.

Une représentation d’un chupacabra dans » Chupa « . Avec l’aimable autorisation de Netflix



« Dans de nombreuses observations, ils le décrivent comme un quadrupède… et ils ont également, certaines observations, décrit les chupacabras comme ayant des ailes, ce que j’ai toujours trouvé intéressant », dit-il. « Mais d’un autre côté, je voulais vraiment que ce soit une créature avec laquelle les enfants et le personnage d’Alex puissent vraiment avoir un lien émotionnel. »

Il a pensé aux animaux avec lesquels les enfants ont un lien inné pour créer le design final de Chupa, ajoutant qu’ils ont utilisé un vrai chien pour filmer les scènes de Chupa.

« Chaque fois que vous voyez Alex interagir avec Chupa, il interagissait vraiment avec le chien Harper », révèle-t-il. « Parce que pour moi, il était vraiment important qu’Alex ait une vraie créature avec qui interagir. »

Qu’est-ce qui a inspiré Jonás Cuarón pour une version familiale ?

L’inspiration principale du réalisateur et écrivain mexicain était ses enfants et la possibilité de partager son travail avec eux.

« En gros, j’ai fait ‘Chupa’ pour eux », dit-il. « J’ai passé toute la pandémie à regarder des films avec eux et beaucoup de films que nous avons regardés étaient des films de mon enfance comme ‘E.T’ et ‘Gremlins’ et ‘Goonies’. Et puis tout à coup, venant de faire des thrillers d’action, j’ai soudainement eu envie de faire quelque chose que je pourrais partager avec eux et qui créerait cette sensation de magie que ces vieux films de mon enfance avaient créée en moi.

Il a également apprécié l’idée de puiser dans une légende qui lui était familière. « J’étais excité parce que je savais que je pouvais faire un film pour un public familial mais que je pouvais aussi m’ancrer dans une réalité que je connaissais », dit-il.

Le réalisateur/scénariste Chupa Jonás Cuarón sur le tournage du film. Tony Rivetti Jr./Netflix / Tony Rivetti Jr./Netflix

Il y a plus dans « Chupa » qu’une créature fictive

L’acteur Demián Bichir a grandi en entendant les histoires de chupacabras mais n’a jamais été « bon pour acheter des histoires bizarres », raconte-t-il à 45secondes.fr.com. « Je me souviens de la première fois que je l’ai entendu, c’était fou. Je pensais, « Oh mon Dieu, une autre crise, un autre mensonge. »

Cependant, il pensait que l’histoire de « Chupa » était « géniale ». Il dit que de nombreux facteurs l’ont attiré vers le film, notamment jouer aux côtés de Christian Slater, travailler avec Cuarón et dépeindre un personnage à plusieurs niveaux.

Il n’a jamais non plus joué un grand-père, « Cela seul est génial. »

« Je connais des gens qui deviennent forts et vieillissent gracieusement et (sont) toujours en forme, en particulier d’anciens athlètes », dit Bichir à propos de son personnage Chava, un ancien luchador. « Il y a beaucoup de mon père dans le personnage que j’ai créé parce qu’il est comme ça. »

Demián Bichir comme Chava, Evan Whitten comme Alex, Ashley Ciarra comme Luna et Nickolas Verdugo comme Memo dans « Chupa ». Tony Rivetti Jr./Netflix / Tony Rivetti Jr./Netflix

Le message fondamental du film, dit Cuarón, est l’importance de la famille et de renouer avec ses racines.

« C’est à la base un film sur la famille. Je pense que c’est aussi au-delà de ça », dit-il. « Je pense vraiment qu’il s’agit de la pureté d’une relation entre un garçon et une créature. »

Bichir est d’accord, faisant écho au fait que « Chupa » montre comment la famille – qu’elle soit biologique ou une créature mythique – sera toujours là pour vous.

« Nous vous soutiendrons en toutes circonstances », déclare l’acteur. « Et le patrimoine est important, et revenir à vos racines est très important pour savoir qui vous êtes pour avoir un avenir meilleur et plus radieux. »

« Chupa » est maintenant diffusé sur Netflix.