Les fans de Squid Game appellent Netflix pour une traduction des sous-titres anglais « terrible »

Les téléspectateurs de Squid Game critiquent Netflix pour avoir mal traduit le dialogue coréen dans la série.

Netflix est critiqué pour la qualité de ses traductions de sous-titres anglais pour sa nouvelle émission à succès coréenne Jeu de calmar.

Il n’est sorti que depuis deux semaines mais Jeu de calmar est déjà le plus grand spectacle de l’année à ce jour. Le drame dystopique de Netflix est si populaire qu’il est en passe de devenir la série Netflix la plus regardée de tous les temps. L’émission raconte l’histoire de 456 personnes qui s’inscrivent à une mystérieuse compétition dans laquelle elles risquent leur vie en participant à des jeux d’enfance mortels pour gagner de l’argent.

Cependant, malgré l’accueil positif, les gens appellent Netflix pour avoir mal traduit le dialogue coréen de la série.

Les fans de Squid Game appellent Netflix pour la traduction des sous-titres anglais « terribles ». Image : Netflix, @youngmimayer via TikTok

Dans un tweet viral qui a été aimé plus de 68 000 fois, Jeu de calmar le spectateur Youngmi Mayer a écrit: « pas pour avoir l’air snob mais je parle couramment le coréen et j’ai regardé un jeu de calmar avec des sous-titres en anglais et si vous ne comprenez pas le coréen, vous n’avez pas vraiment regardé la même émission. la traduction était si mauvaise. le dialogue a été si bien écrit et aucun d’entre eux n’a été conservé. »

Youngmi a ensuite mis en ligne une vidéo TikTok, qui a été aimée plus de 800 000 fois et vue plus de 3 millions de fois. Elle y explique à quel point la traduction est médiocre pour de nombreux personnages de la série. Elle souligne que les lignes réelles de Han Mi-nyeo sont complètement différentes des sous-titres anglais. Dans une scène, « Qu’est-ce que tu regardes ? » se traduit par « Partez ».

Youngmi dit ensuite: « Tout ce qu’elle dit ne correspond pas vraiment, donc vous manquez beaucoup de ce personnage et de ce qu’elle représente ». Elle révèle également qu’une ligne sous-titrée comme « Je ne suis pas un génie mais je peux m’en sortir », se traduit en fait par « Je suis très intelligente mais je n’ai tout simplement jamais eu la chance d’étudier ».

Elle poursuit: « Presque tout ce qu’elle dit est bâclé en termes de traduction. »

Je veux faire une ventilation de la scène sur tiktok pour vous montrer ce qu’ils auraient pu traduire en je pourrais travailler dessus aujourd’hui juste pour que vous puissiez voir ce que je veux dire et voir ce que vous avez manqué. quel dommage. la traduction est extrêmement importante. — youngmi mayer (@ymmayer) 30 septembre 2021

Je tiens également à souligner que la raison pour laquelle cela se produit est que le travail de traduction n’est pas respecté et aussi le volume de contenu. les traducteurs sont sous-payés et surchargés de travail et ce n’est pas de leur faute. c’est la faute des producteurs qui n’apprécient pas l’art — youngmi mayer (@ymmayer) 30 septembre 2021

Je veux faire encore un point avant de couper le son. À quel point est-il stupide que dans ce pays, les médias dirigés en général par des blancs puissent critiquer l’art ? ils ne savent même pas ce que nous disons. c’est un langage mais il en va de même pour la musique d’art culinaire, etc. — youngmi mayer (@ymmayer) 30 septembre 2021

Dans l’état actuel des choses, Netflix n’a pas encore réagi au contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

