Jack Black sait exactement qui devrait jouer Wario dans la suite de Super Mario Bros.

Le film Super Mario Bros. est un énorme succès. L’adaptation tant attendue du jeu vidéo légendaire qui suit l’emblématique plombier italien est devenue l’un des films les plus rentables de l’année, dépassant les attentes et surprenant également les fans et les critiques. Donc, penser à une suite est probablement la voie la plus évidente.





Bien qu’une deuxième partie n’ait été confirmée ni par Illumination ni par Nintendo, le retour du Mario de Chris Pratt semble inévitable. Cela signifie que certains personnages populaires de la franchise feront sûrement leurs débuts dans un prochain film. Et il y en a un en particulier que les fans, et même les acteurs, veulent voir.

Jack Black, qui interprète le méchant Bowser dans le film, a exprimé son désir de voir un autre méchant célèbre dans la suite : Wario. Et il sait exactement qui jouerait le rôle, comme il l’a révélé à GameSpot :

« Vous savez, et s’il y a un méchant plus puissant et plus maléfique ? Alors je devrai peut-être être transformé pour aider Mario et les autres à défendre notre univers contre une autre force invisible du mal. Pensez-vous à ce que je pense ? Wario. Pedro Pascal est Wario.

Bien que Wario ne soit peut-être même pas inclus dans une deuxième partie, le fait que Pedro Pascal exprime un personnage semble être une excellente décision pour la franchise puisque l’acteur est devenu très populaire au cours des deux dernières années en raison de son rôle dans Le Mandalorien et plus récemment en incarnant Joel dans l’adaptation réussie de Le dernier d’entre nous pour HBO. Donc, l’avoir à bord semble être une nouvelle garantie pour de bons chiffres au box-office.





Qui est Wario dans le monde de Super Mario Bros. ?

Wario incarne essentiellement l’antithèse de Mario. Alors que Mario est gentil, altruiste et courageux, Wario se révèle cupide, cruel et exploiteur des autres. De plus, alors que les motivations de Mario sont centrées sur l’altruisme et l’héroïsme, les motivations de Wario sont centrées sur le gain personnel et la jalousie.

Wario est extrêmement vaniteux malgré son apparence peu photogénique, arborant ses châteaux et Mario Kart des pistes de course à son image et même en intégrant son combo nez et moustache dans tous ses micro-jeux WarioWare. Les jeux de Wario ont souvent un sens de l’humour plus fou et surréaliste que ceux de Mario, reflétant la nature comique de l’homme lui-même. Malheureusement pour Wario, ses stratagèmes d’argent ont tendance à se terminer de manière désastreuse.

Wario a fait sa première apparition dans Super Mario Land 2 : 6 pièces d’or pour la Game Boy en tant qu’antagoniste principal. Dans ce jeu, vous avez appris que lorsque Mario est parti sauver la princesse Daisy de Tatanga dans le jeu Super Mario LandWario, dans son immense jalousie envers Mario, est allé prendre le contrôle du château de Mario et de son île environnante.