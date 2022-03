7 plateformes de streaming disponibles au Mexique que vous ne connaissiez sûrement pas

diffusion

Tout n’est pas Netflix, Amazon ou Disney de nos jours. Si vous cherchez une alternative aux séries et aux films que vous regardez tous les jours, nous vous informons des services que vous pouvez louer si vous vivez dans ce pays latin.

©IMDBQueens of mystery, une série que vous retrouvez sur Acorn TV.

La télévision et sa consommation se sont tournées ces dernières années vers les services à la demande. Netflix était chargé d’ouvrir cette porte et des studios comme Disney et HBO fournir leurs propres plates-formes et commencer à être compétitifs sur un marché de plus en plus fragmenté. Mais si ce que vous recherchez est un contenu alternatif et que vous vivez au Mexique, nous avons la réponse pour vous : il existe 7 plateformes auxquelles vous pouvez accéder et que vous ne connaissiez probablement pas.

7- FilminLatino

OK, oui. Peut-être, FilminLatino ne pas être si inconnu, surtout si vous connaissiez l’existence de la page originale qui a émergé en Espagne. Ce service est arrivé dans la région il y a quelque temps et dispose d’un catalogue dédié exclusivement aux productions mexicaines dans lequel vous trouverez toutes sortes de genres et même des courts métrages. Vous pouvez y accéder pour 80 € par mois ou 453 € pour un abonnement annuel.

6 – FlixOlé

Et si nous parlons de l’Espagne, il existe également une alternative pour les amateurs de séries et de films de ce pays européen. FlixOlé Il compte plus de 3 000 productions, parmi lesquelles figurent également des séries et des films européens et nord-américains. L’abonnement mensuel est de 79 € et l’abonnement annuel est de 790 €.

5 – iQIYI

Séries et films chinois au Mexique ? Chèque. Cette plate-forme, à laquelle vous pouvez accéder aux abonnements normaux et premium, propose toutes sortes de contenus du géant asiatique. Le prix mensuel est de 149 € et 199 €, pour l’utilisateur standard et le VIP, respectivement, et il monte à 1 299 € et 1 799 € en cas d’abonnement annuel.

4 – Acorn TV

L’un des services dédiés aux fans d’histoires britanniques et australiennes. Vous pouvez accéder à ce catalogue en payant 79 € par mois ou un abonnement annuel de 790 €.

3 – Télé Blim

Télévisa il a compris que l’activité de plate-forme était complètement rentable et a décidé d’avoir la sienne. Ici, vous pouvez accéder à différentes séries, films et programmes de télévision, pour un prix qui s’élève à 109 € par mois.

2 – Flux de curiosité

Vous êtes amateur de documentaires ? Le Mexique a l’avantage d’avoir une plateforme exclusive dédiée au genre. Le plus beau, c’est que vous avez deux types d’abonnements qui varient selon la qualité de l’image : un en HD à 2,99€ par mois (19,99€ par an) et un en 4K à 9,99€ par mois (69,99€ par an).

1 – DAZN

Ainsi que Étoile+ diffuser des sports en direct, vous pouvez accéder à cette plateforme pour 45 € par mois pour voir les meilleurs athlètes en direct. En outre, il dispose également d’un catalogue de documentaires.

