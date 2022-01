Le film Sony qui unit Mel Gibson à Mark Wahlberg

images sony

l’acteur de ted jouera dans un nouveau projet distribué par le studio. Cette année, l’arrivée de Inexploré, dont il sera la tête d’affiche aux côtés de Tom Holland.

© GettyLe film n’a pas encore fixé sa date de sortie.

Mark Wahlberg est prêt pour une nouvelle aventure cinématographique. L’acteur qui savait jouer ted partagera le grand écran avec Mel Gibson dans un projet qui sera distribué par images sony. Non seulement il en sera le protagoniste mais il sera aussi l’un des producteurs de cette histoire basée sur des événements réels et qui, tranquillement, pourra le positionner dans la course pour les oscars de 2023.

Sony confirmé l’acquisition de Père Stu (Père Stu), un film centré sur la vraie vie de Stuart Long, un boxeur devenu prêtre et comment il a inspiré tant de gens. Wahlberg sera Stu dans cette production, qui sera dirigée par rosalind ross dans quelle était sa présentation dans le fauteuil en tant que réalisatrice. jackie tisserand Oui Thérèse Ruiz compléter le casting de cette fiction.

« Le voyage de Père Stu de fauteur de troubles à membre du clergé était une source d’inspiration pour beaucoup, y compris moi »assuré Mark Wahlberg c’est une déclaration. « Rosey il a fait un travail incroyable en capturant l’essence de qui il était et comment il a affecté les gens qu’il a rencontrés. J’espère qu’avec ce film, nous gardons son esprit vivant et continuons son bon travail. », a complété l’artiste deux fois nominé pour L’Académie.

Stuart Long Il est né en 1963 à Seattle et, enfant, il a déménagé avec ses parents à Helena, dans le Montana. Là, il a étudié et est devenu un athlète aux multiples facettes qui est passé du football américain à la lutte et à la boxe. Après avoir obtenu son diplôme en littérature anglaise et en écriture, il a commencé sa carrière en tant que boxeur professionnel jusqu’à ce qu’une opération à la mâchoire le force à abandonner le sport. C’était un accident de moto dans lequel il a été heurté par deux voitures qui l’ont fait reconsidérer et redécouvrir sa foi, où il a commencé son voyage en tant qu’homme catholique. Il est décédé le 9 juin 2014, à seulement 50 ans.

Ce que l’on sait sur Uncharted

Cette année Wahlberg sera vu dans le film tant attendu Inexploré, inspiré des jeux vidéo Play Station. Là, il se mettra dans la peau de Sulli, tandis que Tom Holland sera Nate Drake, le protagoniste. Il sortira le 17 février et selon un communiqué de Sony, « montrera au public comment nathan drake devenez le chasseur de trésors en résolvant l’un des plus grands mystères et trésors de l’histoire, dans une aventure d’action épique qui s’étend sur le monde « .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂