Rich Roll dit que dormir dans une tente n’a pas nui à son mariage

Bien que le titre de cette histoire puisse ressembler à un homme délirant qui est abusé par sa femme manipulatrice, c’est en fait une histoire sur tout le contraire.

Rich Roll, un athlète et podcasteur, qui vit dans le quartier de Malibu Canyon près de Los Angeles, dort dans une tente à l’extérieur de sa belle maison depuis près de deux ans maintenant – et dit que son mariage avec sa femme, Julie Piatt, est aussi fort comme toujours.

En quoi le fait de dormir dans une tente à l’extérieur renforce-t-il le mariage de Rich Roll et Julie Piatt ?

Roll, 55 ans, est marié à Piatt depuis 20 ans, mais a passé les deux dernières années à dormir dehors dans une tente après avoir eu une révélation une nuit alors qu’il traînait avec ses enfants.

« Être à l’extérieur, respirer cet air extérieur, dormir à la belle étoile est un moyen très simple et basique de renouer avec ce que signifie être fondamentalement humain », a déclaré Roll dans sa vidéo YouTube qui explique pourquoi il dort dans une tente.

Roll est un ancien avocat et un alcoolique en convalescence qui a changé sa vie à l’âge de 40 ans en passant à un régime à base de plantes, en perdant 50 livres et en complétant un double triathlon Ironman de trois jours – c’est une nage de 6,2 milles, 260 vélo d’un kilomètre et course de 52,5 milles – à Hawaï.

Il a écrit un mémoire, intitulé « Finding Ultra », qui détaille ses transformations et en parle également sur son propre podcast – qui est éponyme et a été téléchargé plus de 200 millions de fois.

D’une certaine manière, son succès l’a amené à dormir sous la tente.

« Si tout s’est terriblement mal passé et que j’ai tout perdu, je sais que je suis heureux de dormir dans une tente, et je n’ai pas vraiment besoin de tant de choses finalement », a-t-il déclaré à Ferriss sur le podcast « The Tim Ferriss Show ».

Mais avant de commencer à dormir dehors pour de bon, il dormait comme n’importe quelle personne conventionnelle – à l’intérieur, au lit avec sa femme.

Cependant, Piatt préfère un environnement de sommeil plus chaud et leurs conditions de sommeil n’étaient pas toujours parfaites.

« Peu importe à quel point nous essaierions de faire des compromis pour que ce soit bien pour nous deux, Julie serait toujours emmitouflée sous une tonne de couvertures, et je dors dessus en sueur », a-t-il déclaré.

« Et puis aucun de nous ne dort, et nous nous levons et nous ne sommes pas contents. »

Une nuit, lui et Piatt traînaient avec leurs quatre enfants sur leur toit – projetant des films sur le mur, mangeant du pop-corn et finissant par dormir dans des sacs de couchage.

« Je me suis réveillé le lendemain en me sentant incroyable de l’air extérieur et de l’air frais du désert de Los Angeles », a déclaré Roll. « Et je me disais : ‘Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai aussi bien dormi.' »

En tant que tel, il l’a fait encore et encore, et quand il en a eu assez de se réveiller dans la rosée du matin, il a décidé de monter une tente sur le toit.

Lorsqu’une journée venteuse a menacé de le faire tomber, lui et la tente, du toit, il l’a déplacée dans sa cour, où il dort depuis, meubler même l’intérieur de la tente avec un matelas et de nombreuses couvertures.

« J’adore ça », a-t-il dit à Ferriss à propos de dormir dans une tente. « Cela a vraiment été bénéfique pour mon sommeil. »

Et pour les gens qui pensent que cela signifie qu’il se dispute avec sa femme, il a dit « Nous avons notre temps de qualité, je vous le promets. Tout va bien dans mon mariage. »

