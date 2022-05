The Exorcist, série: combien de saisons a-t-elle et où la regarder

Le célèbre film »Exorciste » est venu au petit écran avec une adaptation moderne du classique de l’horreur inspiré du roman homonyme publié en 1971. Série »L’Exorciste » produite par RENARDa été annulée après deux saisons, car bien qu’elle ait été bien accueillie par la critique, l’audience n’a jamais favorisé la série.

»L’Exorciste » suit l’histoire de deux hommes, le Père Tomás Ortega, joué par le Mexicain Alfonso » Poncho » Herreraet le père Marcus Lang, main dans la main avec l’acteur ben daniels. Les deux pères de l’Église présentent des personnalités totalement différentes, mais ils vont devoir s’unir pour s’attaquer à une affaire d’horrible possession démoniaque dans une famille, les emmenant dans des environnements où ils seront confrontés au vrai mal.

Combien de saisons et d’épisodes compte L’Exorciste ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, la magnifique histoire de l’adaptation du film de 1973 ne compte que deux saisons, où l’on a pu voir l’incroyable performance d’Alfonso Herrera, en tant que père confronté à la possession démoniaque.

Les saisons 1 et 2 comportent 10 épisodes d’environ 45 minutes chacun. A l’origine, la série »The Exorcist » était diffusée sur la chaîne FOX, juste avant qu’elle ne soit rachetée par Disney.

Au Mexique, vous pouvez profiter des deux saisons de cette série d’horreur et de mystère via le service de streaming Première vidéoabonnement obtenu lors du paiement Amazon Prime. Pour seulement 99 € pesos mexicains par mois, vous pouvez avoir accès à la galerie complète Prime Video, qui est la seule plateforme qui propose la série »The Exorcist », la livraison gratuite sur la page Amazon et l’accès à Amazon Music.

Malheureusement, l’histoire « The Exorcist » s’est terminée avec sa deuxième saison, car elle a été annulée par FOX car c’était la série avec la plus faible audience de la chaîne lors de sa première, avec une moyenne de 1,32 million de téléspectateurs par épisode, ce qui bien qu’il soit un montant assez considérable, il n’a pas répondu aux attentes de la société de production.

»L’Exorciste » a été créé par Jérémy Slater, étant un drame d’horreur psychologique et spirituel, créé pour la première fois en 2016 et dont la deuxième saison est sortie en septembre 2017, son dernier épisode étant diffusé le 15 décembre de la même année. La série mettait en vedette Alfonso Herrera, Ben Daniel et Kurt Egyiawan, et a été produite par Slater, Sean Crouch, Jason Ensler, Rupert Wyatt, Roy Lee, James Robinson, David Robinson et Barbara Wall.