Disney+ : série Percy Jackson confirmée

Rick Riordan a envoyé un message à ses fans et a donné des détails sur ce qui sera vu dans cette production. On parlait d’une nouvelle adaptation depuis le mois de mai de l’année dernière.

©IMDBLe dernier film de Percy Jackson est sorti en 2013.

La longue attente des fans de Percy Jackson Oui Rick Riordan c’est fini. Disney+ a donné le feu vert à une nouvelle série qui sera vue à travers sa plateforme et adaptera la saga du livre pour adolescents qui avait déjà sa version cinématographique avec Logan Lerman (récemment vu sur chasseurs, à travers de Amazon Prime Vidéo) en tête et, malgré ses critiques, a rapporté près de 425 millions de dollars dans le monde.

La personne chargée de confirmer la nouvelle était le créateur de la saga, Rick Riordan, qui dans une vidéo d’une minute à peine a apporté la nouvelle à ses fans. « L’attente est terminée, demi-dieux. Je suis ravi d’être le premier à vous le dire Percy Jackson et les Olympiens il arrive vraiment et vraiment sur vos écrans. Les amis intelligents de Disney+ ils nous ont donné le feu vert, affirme l’écrivain.

Depuis mai 2020, on parlait de la possibilité de voir une nouvelle version de cette histoire et maintenant on sait que le casting a commencé à avoir lieu, sans acteurs confirmés jusqu’à présent. Le directeur principal sera James Bobbin. « Nous sommes entre de bonnes mains », dit-il sans hésiter, après avoir souligné que les enfants du réalisateur étaient « Ventilateurs » de la série de livres publiés par lui. Au total ce sont sept collections qui font partie de cette aventure.

Le premier des livres Percy Jackson, Le voleur de foudre, montre le protagoniste comme un demi-dieu qui découvre ses pouvoirs et commence à les gérer. Au milieu, Zeus l’accusera d’avoir volé sa foudre, alors Percy Vous devez voyager à travers l’Amérique du Nord pour trouver où se trouve cet objet précieux et ramener la paix à l’Olympe, la montagne où vivent tous les dieux. 20èmeTélévision sera en charge de la distribution de cette nouvelle série.

Le grand saut de Logan Lerman

Avant de devenir la figure de Percy Jackson et après chasseurs, Logan Lerman avait un rôle dans un film obscur. L’acteur qui a aujourd’hui 30 ans était chargé de donner vie à la version plus jeune de Evan Treborn, le personnage principal du film, incarné à l’âge adulte par Ashton Kutcher. L’histoire se concentre sur un jeune homme qui découvre qu’il est capable de voyager dans le passé simplement en lisant son journal et de changer ainsi sa vie. Bien sûr, chaque pas en arrière changera tout complètement, pour le meilleur et pour le pire. Vous pouvez voir le titre dans Netflix, Amazon Prime Vidéo ou hbo max.

