070 Shake : Qui est la prétendue petite amie de Lily-Rose Depp ?

Lily Rose Mélodie Depp Il vient de créer son premier rôle dans l’idole et tandis que la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis gagne en popularité pour son rôle dans la série HBO Maxa également fait la une des journaux après une liaison présumée avec 070 Shakedonc, nous vous disons qui est la petite amie apparente de l’actrice.

D’accord avec PageSix, Lily-Rose aurait confirmé sa relation avec le rappeur 070 Shake via un post sur Instagram stories à la mi-mai de ce 2023.

Dans une capture d’écran partagée par PageSixLily-Rose, 23 ans, peut être vue en train de s’embrasser 070 Shake, de son vrai nom Danielle Balbuenade 25 ansavec un texto qui disait : « 4 mois avec mon crush ».

Des vidéos de Lily-Rose Depp embrassant Shake à l’aéroport de Los Angeles, au retour de la promotion de l’actrice, ont également été diffusées sur les réseaux sociaux. l’idole au Festival de Cannes en France.

Le tabloïd américain a affirmé que Lily-Rose et 070 Shake se fréquentent depuis la mi-janvier de cette année. et que les premières rumeurs d’une romance sont venues à la Fashion Week de Paris, qui s’est déroulée du 27 février au 7 mars.

+ 070 Shake : Qui est Danielle Balbuena

Connu artistiquement sous le nom de 070 ShakeDanielle Balbuena est une chanteur, rappeur, compositrice et Musique Originaire du New Jersey, né le 14 juillet 1997 et de Descendance dominicaine.

D’accord avec New JerseyShake était une star du basket-ball dans son lycée et le nom de scène « Shake » est dérivé du « shake weave », un mouvement qu’il utilisait au basket-ball.

Le chanteur a commencé à attirer l’attention en 2018lorsqu’il a participé à une production de Kanye West dans le Wyoming, apparaissant dans les chansons ville morte et Crimes violentsde l’album Oui. En 2016, 070 Shake signe chez Good Music, le label de Kanye West.

Shake a sorti son premier EP solo en 2018, intitulé Briller. Depuis, il a eu deux albums studio : modus vivendi (2020) et Tu ne peux pas me tuer (2022). Il a également ouvert des concerts pour des artistes tels que Kid Cudi, Jeu froid et Le 1975. Avant cela, il s’était aussi consacré à la poésie.

070 Shake fait partie d’un collectif musical appelé 070, du code postal 070 du New Jersey, qui compte jusqu’à 11 membres, dont des artistes et des producteurs, qui travaillent ensemble, mais aussi de manière indépendante.

Les romances de 070 Shake avant Lily-Rose Depp

En 2017, Vogue a rapporté que Shake était en couple avec Sophia Diana Lodato. Aussi il aurait été en couple avec le chanteur Kehlani, avec qui il est sorti de 2021 à 2022De plus, il a partagé un écran avec elle dans le clip de Fondrede Kehlani.

+ Pour quelles chansons 070 Shake est-il célèbre ?

Shake est connu pour plusieurs chansons, dont Conscience coupable, demain, Cocon et durée de vie. Ses collaborations incluent des sujets tels que Chéri et évasion.

