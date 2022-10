Le film Pixar inspiré du Venezuela

Pixar

Non seulement le Mexique avait sa représentation dans le studio d’animation qui fait partie de Disney. Le pays sud-américain a également été une source d’inspiration pour un autre film.

©DisneyPixar.

les mondes qui Pixar crée pour ses films se caractérisent par être magiques mais aussi par avoir un quota de réalisme qui soutient les aventures de ses protagonistes. tandis que dans histoire de jouet tout s’est passé dans la chambre d’un garçon nommé Andydans Monsters Inc. l’énergie de la ville dans laquelle ils vivaient Mike et Sully Il est né de la visite d’enfants dans leurs chambres et de les avoir fait crier de peur (et ensuite changer les larmes pour le rire).

Chaque fois qu’un designer Pixar s’est mis au travail, il l’a fait avec un lieu réel comme point de référence. New York a inspiré les rues que nous avons vues dans Âme et le Mexique a servi à connaître la ville où Miguel J’habitais dans Noix de coco. Par rapport à ce dernier film, on peut dire que le Mexique n’est pas le seul pays d’Amérique latine à avoir une représentation dans le catalogue du premier studio d’animation.

Le Venezuela a donné vie à l’un des films les plus émouvants de Pixar: En haut. Nous avons parlé de l’histoire centrée sur Carlun vieil homme veuf qui décide de réaliser le rêve ultime de sa femme : partir à la recherche des terres mystérieuses de les chutes du Paradis et y déménager. Ce sont précisément ces merveilleux les chutes du Paradis ceux qui ont été inspirés par une caractéristique géographique imposante qui fait partie du pays sud-américain.

Concevoir les chutes du Paradisles animateurs de Pixar Ils ont pris les tepuyes vénézuéliens comme référence. Quels sont les tepuis? Ce sont de hauts plateaux aux parois verticales. Le Tepuy Roraima C’est le plus haut des 105 du Venezuela (il y en a 125 dans le monde) et culmine à 2 810 mètres d’altitude. Le tepui vénézuélien qui a inspiré les chutes du Paradis c’est le saut de l’angequi mesure plus de mille mètres de haut.

+La signification de Paradise Falls

Au-delà du sens de l’aventure de la visite les chutes du Paradiscet endroit que vous visitez Carl Frederickson dans En haut il a une signification plus profonde. En dialogue avec Regarde qui j’ai trouvél’animateur Gaston Ugarté expliqué: «Cela symbolisait en quelque sorte ce qu’Ellie voulait, n’est-ce pas? Toute sa vie, le plus grand rêve d’Ellie a été d’aller à cet endroit. Donc, lors de la conception de Paradise Falls, c’était que ça devait ressembler… C’est pourquoi nous l’avons aussi conçu dans les tepuis vénézuéliens, parce que les tepuis vénézuéliens sont des plateaux, des montagnes plates que je ne sais pas combien de mètres de haut ils font . C’était comme si cela symbolisait d’être dans les nuages, dans le ciel. Comme si Carl était aussi proche qu’il pouvait d’Ellie. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂