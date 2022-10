Qui est qui dans « Tout le monde veut être sauvé », la série italienne de Netflix

« tout le monde veut être sauvé” est une série italienne qui sera diffusée d’octobre à Netflix. Le programme télévisé a une intrigue particulière qui promet de divertir et d’émouvoir le public international, avec des performances d’artistes de renom tels que Federico Cesari.

Le protagoniste de la production télévisuelle c’est Danielleun jeune homme qui se réveille dans un hôpital psychiatrique après avoir fait une dépression psychotique.

La Le personnage de Cesari se heurtera à cinq colocatairesdont il se méfie au début mais qui comprendra plus tard qu’ils ont de nombreux aspects en commun.

En tout, ce sera une semaine au cours de laquelle Daniele commencera à se connaître de plus près, ayant un changement exceptionnel sur son regard sur le monde. Pour en arriver là, doit traverser des obstacles et plus d’expériences.

Une scène de « Tout le monde veut être sauvé » (Photo : Picomedia)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « TOUT LE MONDE VEUT ÊTRE SAUVÉ » ?

Federico Cesari comme Daniele

L’acteur Federico Cesari a le rôle principal de Danielle dans « tout le monde veut être sauvé”. L’interprète avait déjà brillé auparavant dans la série « Skam Italia ».

Federico Cesari dans le rôle de Daniele lors d’un événement public (Photo : Federico Cesari / Instagram)

Andrea Pennachi comme Mario

Tandis que Andréa Pennachi est chargé de donner vie à Mario, l’un des colocataires de Daniele. L’acteur précédemment mis en avant dans l’émission « Pétra”.

Andrea Pennachi donne vie à Mario dans la série (Photo : Picomedia)

Vincenzo Crea comme Gianluca

De la même manière, Vincenzo crée joue Gianluca, un autre des compagnons les plus proches du protagoniste. L’acteur a déjà travaillé dans des films et des séries tels que « L’application», « Padre Pio », Sirène », entre autres.

Vincenzo Crea dans une conférence sur la série (Photo : Vincenzo Crea / Instagram)

Lorenzo Renzi comme Giogio

L’acteur Lorenzo Renzi donne vie à George dans la série italienne. L’interprète s’est fait remarquer dans des productions telles que « maremmamara« O »l’enfer”. Dans « Tout le monde veut être sauvé », il aura le rôle d’être l’ami de Daniele.

Vincenzo Nemolato comme Madone

En tant, Vincenzo Nemolato Complétez le groupe de compagnons de Daniel avec le personnage de Madone. Le jeune acteur a 32 ans et a travaillé dans le théâtre, les films et les séries télévisées.

Vincenzo Nemolato sur une photo de ses réseaux sociaux (Photo : Vincenzo Nemolato / Instagram)

ACTEURS COMPLÉTANT LE RESTE DU CAST

Alessandro Pacioni comme Alessandro

Fotinì Peluso comme Nina

Ricky Memphis comme Pine

Bianca Nappi comme Rossana

Flaure BB Kaboré dans le rôle d’Alessia

Filippo Nigro comme Dr Mancino

Rafaella Lebboroni comme Dr Cimaroli

Lorenza Indovina comme Anna

Michèle La Ginestra comme Angelo

Arianna Mattioli comme Antonella

Carolina Crescentini comme Giorgia

« Tout le monde veut être sauvé » est l’une des nouveautés de Netflix (Photo : Picomedia)

COMMENT VOIR « TOUT LE MONDE VEUT ÊTRE SAUVÉ » ?

La série italiennetout le monde veut être sauvé» peut être vu dans le catalogue de Netflix A partir du vendredi 14 octobre. Si vous souhaitez voir le programme sur la plateforme de streaming, en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien.