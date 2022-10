Exclusif: Corey Feldman et Macaulay Culkin étaient des choix originaux pour le garçon le plus seul du monde

Après avoir passé des décennies dans l’enfer du développement, le nouveau film Le garçon le plus solitaire du monde sort enfin cette semaine. Prévu pour ses débuts dans certaines salles le 14 octobre, le film se dirigera également vers les points de vente à la demande et numériques le 18 octobre. Réalisé par Martin Owen, le scénario a été écrit à l’origine dans les années 1980 avec Les canards puissants la star Emilio Estevez qui a conçu le magasin avec Piers Ashworth et Brad Wyman ; Ashworth a écrit le scénario.





Avant la sortie du film à longue gestation, Owen et les stars Max Harwood et Hero Fiennes Tiffin ont parlé avec 45secondes.fr de Le garçon le plus solitaire du monde. Owen a réfléchi au long développement du film, nous disant que Les Goonies acteur de cinéma Corey Feldman était à l’origine à bord pour jouer lorsque le film a été écrit pour la première fois dans les années 80. Après que Feldman ait abandonné le projet au début des années 90, un autre ancien enfant star Macaulay Culkin était alors attaché à jouer son rôle. Comme l’explique Owen :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Quelques noms m’ont été mentionnés qui étaient impliqués. Un je pense que c’était dans les années 80 et un autre au début des années 90. Deux personnes qui, je pense, étaient soit attachées, soit à qui on a parlé dans les années 80, je pense que l’une était Corey Feldman. Au début des années 90, je pense à Macaulay Culkin. »

Harwood a également expliqué ce que cela faisait d’entrer dans ce projet pour un rôle qui était auparavant envisagé pour des noms aussi connus, révélant également qu’Estevez a pu voir le film après avoir initialement aidé au scénario il y a plus de trois décennies.

« J’ai découvert ces noms relativement tôt dans le processus où cela se produit. Et j’étais comme, wow, d’accord, c’est fou. Parce que évidemment, des gens emblématiques, emblématiques, emblématiques. Et je, je ne pouvais pas ‘ Je ne me suis pas vraiment mis la pression, parce que j’avais l’impression que, vous savez, ce film est arrivé à un moment si unique, et c’est un projet unique. Et avec une chance si brillante que l’écrivain ait choisi de produire pour faire le film et que finalement après toutes ces années, on m’a dit qu’Emilio Estevez avait vu le film récemment et qu’il était super content que sa vision ait finalement pris vie. et tout. Et, vous savez, un tel moment fœtal dans ma carrière. Donc, mettre mon nom dans la liste des acteurs qui allait jouer ce rôle est tout simplement fou.

Tiffin a convenu que c’était un honneur d’être impliqué dans le projet.

« Je pense que je l’ai découvert beaucoup plus tard. J’aurais probablement laissé ça m’atteindre et je me serais un peu enfermé. J’ai donc eu de la chance de n’avoir découvert qui était auparavant attaché qu’une semaine environ avant la fin. Mais maintenant, c’est un honneur incroyable de pouvoir choisir un film qui était, vous savez, destiné à des gens aussi talentueux. Mais c’est toujours difficile de faire décoller des films, comme vous l’avez vécu, vous voyez que si vous êtes n’importe où dans ce Il est donc toujours agréable de savoir que vous travaillez sur quelque chose que les gens essaient vraiment de démarrer depuis longtemps et que vous pouvez enfin les aider à le faire. »





Le garçon le plus solitaire du monde a passé des décennies dans l’enfer du développement

Avec Max Harwood et Hero Fiennes Tiffin, Le garçon le plus solitaire du monde étoiles Susan Wokoma, Evan Ross, Tallulah Haddon, Hammed Animashaun, Jacob Sartorius, Zenobia Williams, Sam Coleman, Mitchell Zhangazha, Ashley Benson et Ben Miller.

Le garçon le plus solitaire du monde ouvrira dans certains cinémas le 14 octobre 2022, avec l’aimable autorisation de Well Go USA Entertainment. Cela sera suivi d’une sortie à la demande et numérique le 18 octobre. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis ci-dessous.