Olivia Rodrigo accusée d’avoir utilisé un « blaccent » et AAVE dans Instagram Live refait surface

Selon Urban Dictionary, un blaccent est une « manière distinctive de parler, de tonalité ou de ton particulier aux jeunes afro-américains des centres-villes ».

Olivia Rodrigo est accusée d’avoir utilisé un « blaccent » et l’anglais vernaculaire afro-américain (AAVE) dans une série de vidéos Instagram Live déterrées.

Mercredi 28 juillet, une vidéo de la chanteuse « Deja Vu » et « Good 4 U » en train de discuter avec ses fans a été partagée sur les réseaux sociaux. Dans le clip, qui est une compilation de plusieurs vidéos Instagram Live, Olivia dit des phrases comme « Je suis tendance » et « AF émotionnel » ainsi que « vous tous ». Toutes ces phrases sont considérées comme AAVE.

On pense que les clips datent de janvier 2021, autour de la sortie de son premier single « Drivers License ». La tenue d’Olivia et ses antécédents sur son Instagram Live correspondent à une publication sur la grille partagée le 8 janvier.

Olivia Rodrigo accusée d’avoir utilisé un « blaccent » et AAVE. Photo : Chip Somodevilla/Getty Images, @oliviarodrigo via Instagram

En plus de la vidéo, un Twitter viral fil a partagé certains des tweets d’Olivia de 2020 et 2021 où elle utilise des termes AAVE comme « homegirl » et « crine ».

Olivia a maintenant reçu un contrecoup pour avoir utilisé les termes parce qu’ils sont actuellement à la mode, tandis que les Noirs sont discriminés et pénalisés pour avoir utilisé des mots d’argot. Les gens ont également mentionné comment d’autres artistes musicaux comme Billie Eilish et Ariana Grande ont été critiqués pour avoir utilisé un blaccent et s’être approprié la culture noire dans le passé.

« Olivia rodrigo utilise constamment AAVE et ça me fait chier. le blaccent…, » un commentaire lis. Un autre ajoutée: « Billie utilisait aave et blaccent quand elle avait 16/17 ans et elle a eu tellement de merde pour ça mais olivia rodrigo fait la même chose à 18 ans et tout le monde laisse passer ça… bizarre. »

Cependant, d’autres ont défendu Olivia et insisté sur le fait que les termes qu’elle a utilisés sont souvent prononcés sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, et il est possible qu’elle ne connaisse pas l’origine des mots qu’elle a utilisés.

billie a utilisé aave et blaccent quand elle avait 16/17 ans et elle a eu tellement de merde pour ça mais olivia rodrigo fait la même chose à 18 ans et tout le monde laisse passer ça… bizarre – gia aime la comète de Halleys (@chosetochange) 29 juillet 2021

Je suis déçu par liv et j’exhorte tout le monde, grande ou petite plate-forme, à s’exprimer et à la tenir responsable. @Olivia_Rodrigo vous devez des excuses aux fans noirs. Je vais lier la carte AAVE dans les réponses. – franny (@jupiterliv) 28 juillet 2021

je suis une femme noire et je ne me sens pas très en colère lorsque des personnes non noires utilisent aave, mais le fait que vous soyez tous dans les commentaires éclairant cette personne pour avoir ressenti une sorte de façon montre vraiment que vous ne vous moquez pas des personnes noires émotions et ÇA me donne envie de garder ma langue – rini est tellement ennuyeux comment allez-vous expédier- (@immarave) 29 juillet 2021

ew, je viens de voir la vidéo et la fille d’olivia rodrigo aave….je veux dire, évidemment, c’est irrespectueux, mais en plus de ça, c’est tellement effrayant comme cmon maintenant – worldofFashion (@fashionbabyluv) 28 juillet 2021

Les gens ne se rendent pas compte que si vous êtes élevé dans un environnement où tout le monde utilise des mots comme « homegirl, gurl, sis, etc etc. », les gens vont forcément saisir quelque chose. En faire un problème alors qu’il ne devrait pas l’être. Veuillez toucher l’herbe. https://t.co/wBQXI0ZVmO – Fizzy 🇵🇸 #FreePalestine (@rainonfizzy) 29 juillet 2021

Olivia n’a pas encore réglé le contrecoup, mais nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

