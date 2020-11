La routine matinale de Lauren Conrad comprend une découverte écologique de 188 €

Il n’y a rien de mieux qu’une tasse de café du matin; pour la plupart d’entre nous, l’odeur du café qui se prépare est ce qui nous fait enfin sortir du lit le matin. Aussi pratique qu’une machine à café ou Keurig soit, il est indéniable que les déchets produits par ces systèmes à café sont vraiment nocifs pour l’environnement.

Heureusement pour l’entrepreneur célèbre Lauren Conrad, elle a trouvé une option de café du matin qui est non seulement écologique, mais aussi magnifique. Une fois que vous aurez découvert quel est le brasseur de café préféré de l’ancienne star de télé-réalité, vous vous précipiterez pour en acheter un pour vous-même.

Qui est Lauren Conrad?

Lauren Conrad | Michael Tran / FilmMagic

CONNEXES: Lauren Conrad refuse de se étiqueter avec ce terme de « carrière » à la mode

Conrad est devenu le chouchou des États-Unis lorsque l’émission de télé-réalité a frappé MTV Laguna beach a commencé à filmer dans son lycée à Orange County, en Californie. Elle est rapidement devenue la lycéenne la plus aimée du pays, en particulier par rapport à la méchante résidente Kristin Cavallari.

Après avoir obtenu son diplôme du lycée et déménagé à Los Angeles, Conrad a eu sa propre série dérivée intitulée Les collines, qui l’a suivie ainsi que son nouveau groupe d’amis alors qu’elle tentait de se lancer dans une carrière dans l’industrie de la mode.

Depuis lors, Conrad a ajouté de nombreux titres à son CV en plus de «star de la télé-réalité». C’est une femme d’affaires prospère avec ses propres lignes de vêtements et de beauté ainsi qu’une auteure.

Plus important encore, peut-être qu’elle est devenue l’épouse du musicien William Tell et la mère de leurs deux enfants.

Conrad ne peut pas vivre sans sa nouvelle cafetière préférée

Magazine de New York a récemment interviewé Conrad au sujet de ses dix produits préférés dont elle ne peut se passer. La liste comprend des produits comme un pot d’huile de noix de coco de Costco et une teinte pour les lèvres et les joues de sa propre ligne de beauté, Lauren Conrad Beauty. Elle a même inclus des graines de tomates Roma sur sa liste, partageant qu’elle s’est récemment passionnée pour la culture de ses propres légumes.

Cependant, le produit le plus intéressant de la liste est peut-être un élément essentiel de la routine matinale de Conrad: sa cafetière. Conrad a partagé qu’elle avait acheté son support de brasseur Kinto 4 tasses magnifiquement minimaliste après avoir été doucement poussée par l’un des amis de son mari à envisager une option plus écologique pour son Keurig.

«Il m’a fait réfléchir. Le week-end suivant, nous remontions la côte pour un mariage et nous nous sommes arrêtés dans cette petite boutique, où j’ai vu cette petite cafetière. Je me suis dit: « Oh, c’est tellement beau. » Il ne nécessite rien, y compris les filtres. Je l’ai eu et je l’ai utilisé depuis », a-t-elle déclaré au magazine.

Le fait que la cafetière soit écologique est l’une des choses préférées de Conrad à ce sujet, et cela vaut les étapes supplémentaires qu’il lui faut pour préparer sa tasse de café du matin.

«C’est certainement plus complexe qu’une cafetière ordinaire ou un Keurig, mais je pense en fait que cela fait une tasse plus agréable. Cela a l’air mieux sur votre comptoir aussi, et le meilleur de tous, c’est un peu plus agréable pour la Terre », a-t-elle déclaré.

En savoir plus sur la cafetière écologique de Conrad

La cafetière simple à verser est fabriquée par Kinto, une marque de style de vie japonaise connue pour perfectionner les articles ménagers ordinaires. Il comprend le support, la carafe, l’infuseur et même un filtre réutilisable pour que vous n’ayez jamais à en acheter en papier.

Son design élégant le rend magnifique sur votre comptoir de cuisine, comme l’a mentionné Conrad, et vous pouvez l’admirer pendant que vous buvez votre café tous les matins.

Mieux encore, il semble que ce soit une pièce d’équipement assez robuste; Conrad a partagé: «Le mien tient le coup depuis quelques années. Nous avons dû remplacer un morceau parce que mon mari l’a laissé tomber en le lavant, mais à part ça, ça a vraiment duré.