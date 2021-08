Le film du nouveau venu sur Netflix qui vous rappellera Poco Ortodoxa

Netflix a ajouté un nouveau film à sa plate-forme et, bien qu’il date de 2018, il fait déjà fureur sur sa plateforme. Il s’agit de Désobéissance, un film américano-britannique sur la sexualité de deux femmes juives. L’intrigue captivante est une tendance du catalogue et vous devriez la voir si vous êtes fan de Poco Ortodoxa. Connaissez tous les détails!

« Ronit Khruska regresa a Hendon, su comunidad judía ortodoxa, después de la muerte de su padre rabino. A pesar de la tensión que rodeó la partida repentina de Ronit en el pasado, Dovid Kuperman, amigo de la infancia y muy cercano al rabino, le invita a quedarse con él y su esposa. Ronit se sorprende al descubrir que ésta es su ex mejor amiga Esti, ahora profesora en una escuela de niñas ortodoxas. La situación es incómoda entre las dos mujeres dado que un pasado complicado claramente se cierne sobre elles », est le synopsis officiel de ce film Sony Pictures réalisé par le Chilien Sebastián Lelio.







La désobéissance a aussi un casting spectaculaire : Rachel Weisz (Ronit), Rachel McAdams (Esti), Alessandro Nivola (Rabbi Dovid), Bernardo Santos (Jonathan Schey), Anton Lesser (Rav), Bernice Stegers (tante Fruma), Allan corduner (Oncle Moshé), Nicolas Woodeson (Rabbi Goldfarb), liza sadovy (Rebbetzin Goldfarb) et Claire François (Hinda).

L’un des plus grands points communs avec Poco Ortodoxa est le portrait qu’il dresse de la communauté juive la plus orthodoxe et de son rapport complexe à la sexualité. Dans la désobéissance, Ronit et Esti ont une relation amoureuse malgré les dogmes de leur religion.

Les deux productions ont été acclamées par la critique pour leurs performances et leur proposition originale. Le film qui vient de sortir sur Netflix a été nominé pour diverses catégories dans le Prix ​​du film indépendant britannique, tandis que la série mettant en vedette Shira Haas avait huit nominations aux Emmy Awards et a remporté la liste des meilleurs réalisateurs.