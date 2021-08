The Good Doctor : qui est vraiment Shaun Murphy ?

Pendant la pandémie, la série de médecins a pris beaucoup plus de pertinence et l’un d’eux a été Le bon docteur. Depuis sa première en 2017, ce drame médical diffusé par la BBC a attiré des milliers de fans, mais son arrivée sur Amazon Prime a été ce qui a accru son succès. C’est que, le rôle de Freddie Highmore en tant que Shaun Murphy est devenu l’un des favoris internationaux.







Dans Le bon docteur, Highmore donne vie à ce jeune chirurgien atteint d’autisme et du syndrome de la sauge qui vient travailler à l’hôpital San José Saint-Bonaventure au gré de ses pairs. La représentation de ce personnage par l’acteur a reçu des éloges de toutes sortes, en particulier pour son développement personnel et professionnel.

La série, qui compte déjà quatre saisons disponibles dans le monde et dont la cinquième sera bientôt diffusée, continuera de raconter des histoires sur Shaun et son environnement. C’est pourquoi, avant les nouveaux épisodes, de Spoiler, nous vous racontons des faits inconnus sur ce médecin devenu un protagoniste en or.

Faits inconnus sur Shaun Murphy qui font de lui un protagoniste en or :

1. Vous avez de brillantes compétences :

Bien que les capacités brillantes de Shaun Murphy soient connues du grand public, il convient de noter qu’elles sont dues au syndrome de Savant. Mieux connu sous le nom de syndrome du sage, cette particularité amène les personnes autistes à avoir un ensemble de compétences qui surpassent la moyenne des humains.

« Le syndrome de Savant se caractérise par la présentation de talents ou de capacités particuliers ou impressionnants tels que l’hypermnésie, l’hyperlexie et l’hypercalculie et différentes expressions artistiques telles que le dessin, la peinture, la sculpture et la musique.« , a déclaré la psychologue Anna Badía Llobet sur son blog.

Shaun est un brillant médecin. Photo : (ABC)



2. Problèmes familiaux :

Au cours de la première saison, Shaun a des souvenirs de sa famille. Ses parents étaient physiquement et psychologiquement violents envers lui et son frère, ce qui les a poussés à s’enfuir de chez eux.

Cependant, lorsqu’il arrive dans un foyer d’accueil après la mort de son frère, sa famille n’était pas très différente. La mère était très distante avec lui, même si aussi quand ils l’ont emmené après qu’elle soit tombée malade, il a été vraiment dévasté.

3. Votre âge actuel :

Dans le premier épisode, le Dr Glassman a assuré qu’il connaissait Shaun depuis 14 ans, il lui faisait donc entièrement confiance. A tel point que tout indique que le personnage a environ 26 ans, le bon âge pour commencer une résidence médicale.

Shaun et le Dr Glassman. Photo : (ABC)



4. Facilité de l’espagnol :

Freddie Highmore a deux diplômes en espagnol et un en arabe de l’Université de Cambridge. C’est pourquoi, gaspiller cette capacité pour le personnage sage qu’il joue aurait été un gaspillage. A tel point que la production a opté pour que ce médecin soit également lié aux langues.

5. Vous n’aimez pas les questions :

Ce détail de sa vie a été découvert lorsque Claire essayait de se connecter avec lui. Afin de savoir comment il travaille, sa colocataire décide de l’approcher, mais se rend compte, au milieu d’une conversation à sens unique, que Shaun ne répond que lorsqu’elle ne demande rien. D’ailleurs, c’est le même protagoniste qui précise qu’il n’aime pas les questions.