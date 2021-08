À l’ombre des Magnolias Saison 2 : Quand sort-elle sur Netflix ?

À l’ombre des Magnolias est actuellement en Géorgie pour le tournage de la deuxième saison. Si vous voulez connaître les dernières nouvelles et ce que vous pouvez attendre de cette saison, vous êtes au bon endroit. Cet aperçu complet de la saison 2 de À l’ombre des Magnolias est disponible.

Sheryl J., mieux connue pour son travail dans Charmed et Ties that Bind. L’histoire raconte l’histoire de trois femmes qui se lient alors qu’elles font face à des défis uniques. La série a été annoncée pour la première fois en 2018 et sorti sur Netflix le 19 mai 2020.

Tournons maintenant notre attention vers la deuxième saison de À l’ombre des Magnolias.

Quel succès pour À l’ombre des Magnolias sur Netflix ?

La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup d’indicateurs que le succès de l’émission est évident, en particulier aux États-Unis.

La série a passé 33 jours consécutifs au sommet des charts télévisés américains, culminant au premier rang. La série a également été bien accueillie au Royaume-Uni où elle a passé 13 jours dans le Top 10 TV Chart.

Au 17 novembre, l’émission, selon le top 10, se classe à 99 dans les émissions les plus populaires de 2020.

À quoi s’attendre dans À l’ombre des Magnolias Saison 2

Il y a beaucoup de questions pour la saison 2, surtout compte tenu de la fin dramatique de la première saison, surtout dans les 10 dernières minutes.

Le gros suspense de la saison 1 est le résultat du combat de la soirée d’après-bal. Cela a causé un accident de voiture et Kyle est actuellement frappé d’incapacité. Le passager dans la voiture n’a pas été identifié, c’est donc la question principale menant à la saison 2.

Maddie se sent déjà tendue parce que son ex-partenaire lui a suggéré d’essayer une nouvelle relation. Elle a également utilisé ses enfants pour le faire fonctionner.

Helen vient de se séparer de son petit ami depuis de nombreuses années. Ce sera fascinant de voir ce qui se passe dans cette relation, d’autant plus qu’elle veut un enfant.

Dana se retrouve maintenant avec ses problèmes pour essayer de maintenir son entreprise à flot. Dana doit également faire face à la possibilité que son fils séparé travaille dans sa cuisine.

Vous savez peut-être que la série est basée sur 11 romans. Ces livres comprennent :

Voler la maison (2007)

Une tranche de paradis (2007)

Se sent comme une famille (2007)

Bienvenue dans la sérénité (2008)

Accueil en Caroline (2010)

Thé sucré au lever du soleil (2010)

Chèvrefeuille Été (2010)

Promesses de minuit (2012)

Attraper des lucioles (2012)

Où fleurissent les azalées (2012)

Swan Point (29 juillet 2014)

Les bois de Sheryll regorgent de matières premières. Mais, on ne sait pas comment Netflix couvrira le matériel original.

Casting pour À l’ombre des Magnolias Saison 2

Jusqu’à présent, IMDb confirme le retour de quatre des stars dont :

Brooke Elliott dans le rôle de Dana Sue Sullivan

JoAnna Garcia Swisher dans le rôle de Maddie Townsend

Heather Headley dans le rôle d’Helen Decatur

Carson Rowland dans le rôle de Tyler ‘Ty’ Townsend

Juge Anneliese comme Annie Sullivan

Brooke Elliott dans le rôle de Dana Sue Sullivan

Dion Johnston dans le rôle d’Erik Whitley

Chris Medlin dans le rôle d’Isaac Downey

Jamie Lynn Spears dans le rôle de Noreen Fitzgibbons

Bianca Berry Tarantino dans le rôle de Katie Townsend

Brandon Quinn et Dion Johnstone ont été élevés au rang d’habitués de la série pour la saison 2.

Nous nous attendons à ce que cette liste s’allonge avec le retour de la distribution majoritaire.

Nous avons pu apprendre en exclusivité que la première de la saison 2 sera animée par Adelynn, qui était une star dans Tell Me Your Secrets et la série limitée Watchmen de HBO.

Où est la saison 2 de À l’ombre des Magnolias en production et quand sera-t-elle sur Netflix?

La pandémie signifiait qu’il n’était pas immédiatement clair quand la production commencerait. Sheryll Woods, l’auteur des livres, a déclaré que la production devrait actuellement commencer en 2021.

Great interview with @jamielynnspears on #GMA this morning talking about #SweetMagnoliasNetflix and #Zoey101. I can’t wait till we’re filming season 2 to see what happens to her character. @sheryljanderson — Sherryl Woods (@sherryl703) October 29, 2020

En février 2021, on apprenait que les équipes de production étaient en Géorgie planifier la prochaine saison et en outre, Netflix prévoyait que la production débute au printemps 2021 à Atlanta, en Géorgie.

C’était le 6 avril. De nombreux membres de la distribution ont partagé des mises à jour sur leurs flux Twitter concernant le retour du tournage. Vous pouvez également consulter la liste actuelle des émissions de Georgia sur le tableau « Now Filming ». Il comprend également Cobra Kai saison 4, First Kill et Raising Dion saison 2.

Avant le début du tournage, Sheryll Woods déclaré que l’équipe de rédaction est consciente du désespoir des gens pour la saison 2 en disant: « S’il vous plaît, sachez que nous mettons tout notre cœur dans toutes les réponses et les nouvelles questions qui sont au centre de la saison 2 ». Sheryll a déclaré plus tard qu’elle n’était pas sûre de la date d’arrivée de la saison 2, ajoutant: « C’est difficile à répondre car il essaie toujours de comprendre comment cela affectera le rythme de la production. »

Le tournage a officiellement commencé en avril 2021. De nombreuses photos ont été postées par les acteurs et l’équipe ainsi que d’autres membres du public depuis le début du tournage.

En juillet 2021, le tournage est toujours en cours avec plusieurs photos de tournage publiées sur Twitter comme celle ci-dessous publiée par Twitter du comté de Rockdale flux (bien qu’il ait été supprimé depuis). Le tournage devrait être terminé d’ici juillet 2021.

En attendant, cependant, le casting a organisé une énorme réunion à Zoom pendant le verrouillage. Cela vaut la peine de prendre le temps de profiter des retrouvailles, qui durent plus de trois heures !

Quant à Netflix n’a pas encore sorti la deuxième saison. Cependant, une date de sortie en 2022 a été fixée pour À l’ombre des Magnolias… Nous nous attendons à ce que cela se produise vers le début de l’année. Plus d’informations seront disponibles au fur et à mesure que nous recevrons les mises à jour de la production.