Hocus Pocus 2 Production Designer révèle que le plus grand défi pour le tournage était Lead Stars

Le tournage est presque terminé sur Hocus Pocus 2, le film Disney + qui ramène Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy dans le rôle des Sanderson Sisters après presque 30 ans. La suite très attendue du hit de 1993 Hocus Pocus arrivera sur la plateforme de streaming à temps pour Halloween, et grâce aux résidents aux yeux d’aigle de Rhode Island, un certain nombre d’images et de vidéos des coulisses ont trouvé leur chemin sur Internet. Alors que le tournage touche à sa fin, il y a eu juste assez de temps pour qu’une nouvelle image de Kathy Najimy se préparant au maquillage et une conversation vidéo avec le concepteur de production Nelson Coates apparaissent en ligne.

FILM VIDÉO DU JOUR

La nouvelle image de Najimy, qui reprend son rôle de Mary dans la suite, montre l’actrice avec trois des maquilleurs qui ont travaillé avec elle pendant le tournage, la faisant entrer dans le personnage avant le tournage. Partagée par hocuspocusguide sur Instagram, l’image est l’une des nombreuses prises pendant le tournage depuis qu’il a commencé à la fin de l’année dernière et grâce au maquillage et à l’équipe de coiffure portant des masques, elle servira certainement de rappel de la des moments difficiles que les acteurs et l’équipe ont filmés autour de l’évolution des règles de la pandémie.





via hocuspocusguide sur Instagram

Dans une vidéo partagée par le compte, le concepteur de production Nelson Coates a été interrogé sur les défis rencontrés lors du tournage, et il semble que les plus gros problèmes rencontrés étaient liés aux horaires serrés des trois actrices principales du film, qui étaient disponibles pour un beaucoup moins de temps que nécessaire. Coates a expliqué :





« Je dirais qu’en fait, le plus grand défi est le calendrier, puis le budget. Disons que Hocus Pocus 2 que nous faisons en ce moment, chacune des dames avait un emploi du temps tellement fou. Ils n’étaient disponibles que pendant six semaines. Eh bien, nous avions besoin de douze semaines pour faire le film, alors tout d’un coup, tout pour moi est chargé en amont. Je dois construire tous les décors pour l’ensemble du film afin que nous puissions tourner n’importe quelle scène ou n’importe quelle partie d’une scène sans eux, puis revenir à ces lieux et décors et tourner leur partie de ces scènes. Habituellement, vos plus grandes constructions sont vers la fin, vous avez donc le temps de les concevoir, vous avez le temps de construire, de vous habiller et de faire tout ce dont vous avez besoin, et c’était dingue parce que c’était tellement chargé en amont.

Le village des années 1600 construit à cet effet par Hocus Pocus 2 était déchirant à démolir







Des vidéos précédentes de Chase Farm, Rhode Island, ont montré le village des années 1600 construit spécialement pour le tournage, qui devrait figurer dans une séquence de flashback impliquant des versions enfantines des sœurs Sanderson, et Coates a ensuite avoué qu’il n’était pas parti exprès. de retour sur le plateau après le tournage, car il ne supportait pas de le voir démonté. Il expliqua:

«Je viens de construire un village Salem 1650 dans un parc juste au nord de Providence, et c’est énorme, toute la période est précise et certains intérieurs et tout ça. C’était très difficile de le faire accomplir et de le faire bien paraître et c’était si beau. Après le dernier jour où nous tournions là-bas, je n’y suis pas retourné pour voir le coup parce que dans ma tête, il est toujours là, et je ne veux pas le voir disparaître parce que c’est l’un de ceux-là.

Avec quelques mois avant Hocus Pocus 2 atterrit sur Disney + plus tard dans l’année, les fans sont maintenant prêts à voir des images officielles du film après avoir vu tant de pièces tournées à la main au cours des derniers mois de tournage. Avec une bande-annonce qui n’arrivera probablement pas avant quelques mois, l’attente sera relativement courte maintenant jusqu’à ce que nous voyions les Sanderson prendre leur envol pour plus de magie et de chaos dans une suite que beaucoup avaient commencé à croire qu’elle ne serait jamais faite.





Hocus Pocus 2 commence à tourner pour une sortie Halloween 2022 Le tant attendu Hocus Pocus 2 a enfin commencé à tourner les caméras dans le Rhode Island, tandis que de nouvelles images de tournage ont donné le meilleur aperçu à ce jour de son village des années 1600 construit à cet effet.

Lire la suite





A propos de l’auteur