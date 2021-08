15 questions que les femmes sont trop gênées pour poser aux hommes

Soyons honnêtes. Nous avons tous ces questions qui viennent un peu de notre poche ou un peu trop embarrassantes à poser. La curiosité est naturelle, mais poser ces questions pourrait vous mettre dans une situation inconfortable.

Heureusement, les habitants de r/AskReddit sont venus à notre secours, avec des hommes répondant à certaines des principales questions que les femmes sont trop gênées pour poser aux gars qu’elles connaissent dans la vraie vie.

Alors que certains sont simplement des questions de fonctionnalité, d’autres offrent un aperçu précieux de l’esprit confus des hommes.

Et tandis que plusieurs réponses offrent de vrais morceaux de sagesse, d’autres peuvent vous laisser avec encore plus de questions qu’auparavant.

Voici les 15 principales questions que les femmes sont trop gênées de poser aux hommes, auxquelles répondent les hommes sur Reddit.

1. « Quand vous utilisez les toilettes … les posez-vous sur le siège ? »

« Parfois, un splash frappe les balles. Le baiser de Poséidon, ils l’appellent.

« Il se bloque… à moins que vous n’obteniez [an erection]. Cela m’est arrivé une fois. Non recommandé. Rend le pipi presque impossible. »

2. « À quelle fréquence les hommes veulent-ils être câlinés ? Est-ce que cela semble collant, si une fille le propose de temps en temps ? »

« Je ne sais pas pour combien de gars je parle, mais pour moi, être enlacé par une fille avec qui tu sors ou avec qui tu es proche, c’est comme obtenir la permission de se détendre et d’être heureux. »

Le reste des réponses à celle-ci a été résumé par la personne qui a posé la question.

« Ce fil ressemblait à un sondage xD. Et en lisant tous les commentaires, je pense que la conclusion est… 97% des hommes adorent ça et la plupart d’entre eux sont vraiment affamés de câlins. 2% des hommes ne s’en soucient pas s’ils sont offerts . 1% n’aiment pas ça. »

3. « Je me suis toujours demandé si [men] voir nos corps comme des pains spongieux et laids comme nous pensons avoir l’air pendant que nous faisons l’amour.

« Définitivement pas. Comment voyez-vous votre partenaire pendant les rapports sexuels ? Si c’est positif, j’imagine que c’est la même chose pour lui.

« Si j’ai des relations sexuelles avec quelqu’un, alors non, je ne le fais pas. Le squishness, en particulier, est l’une des principales attractions physiques.

4. « Peux-tu sentir nos seins quand nous nous étreignons ? »

« Dépend de la taille, mais oui, la plupart du temps, nous le pouvons. »

« Oui, toujours. S’il te plaît, ne t’arrête pas, les câlins sont importants. Je suis grand, alors j’essaie de me pencher dessus, pour ne pas m’écraser ou être inapproprié. »

5. « Est-ce que vous appréciez tous les discussions de fin de soirée autant que les filles ou cela vous agace si c’est très souvent ? »

« Parfois, ma femme me pose des questions sur quelque chose qui m’intéresse vraiment ou qui me passionne tard dans la nuit et je dois souligner qu’elle frappe à la porte d’une présentation PowerPoint de 2 heures et qu’elle a du travail le matin. »

« Je l’aime honnêtement. »

« J’ai passé de nombreuses nuits à rester éveillé pour discuter avec les garçons.

6. « Vous êtes-vous déjà soucié de ce que vos amis pensent de l’attractivité de votre petite-amie/femme ? »

« En fait, j’ai eu cette peur avec ma dernière petite amie. C’était une fille plus grande et je n’étais pas vraiment préoccupé par ce qu’ils pensaient, mais je ne voulais tout simplement pas que quelqu’un porte un jugement sur elle. C’est difficile à expliquer, je n’étais pas honte d’elle ou de quoi que ce soit, détestez simplement l’idée que les gens la jugent sur son apparence. »

« Je me fiche de ce que pensent mes amis, si j’aime une fille, je ne pourrais pas donner un F à ce que les autres pensent. »

« Je ne pense pas que certaines de mes amies soient attirantes, mais c’est parce que sa petite amie est son genre de femme, pas la mienne. C’est pourquoi il sort avec elle et pas avec moi. Je suis sûr que mes amis regardent ma petite amie et ne la trouvent pas aussi attirante que moi, mais c’est parce qu’elle est mon genre, pas le leur. »

7. « Qu’est-ce que ça fait de courir sans sous-vêtements ? Est-ce qu’il s’effondre ? Est-ce que ça fait mal? »

«Ça bouge un peu. Ça ne fait pas mal.

« Attendez que les gens courent sans sous-vêtements ? Da hek. »

« C’est une façon d’obtenir une torsion testiculaire. Je suis aussi un coureur de fond, mais je porte des shorts avec un soutien suffisant. Lubrifier les zones de frottement courantes pendant les courses plus longues aide également. »

8. « Que pensez-vous des filles qui font le premier pas ? »

« S’il y a des preuves que le gars a le béguin pour vous ou au moins s’intéresse à vous, je pense que c’est incroyable qu’une femme veuille prendre les choses en main et montrer à quel point elle aime quelqu’un. »

« S’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, faites le premier pas. »

9. « Je suis avec quelqu’un qui m’achète des fleurs pour me faire sourire – que pourrais-je faire de même pour lui qui n’est pas sexuel et qui égayerait sa journée? »

« M’apporter du café, me faire un câlin au hasard, me frotter le dos lorsque nous regardons des émissions sont des façons dont ma femme le fait. Je lui prépare le petit-déjeuner et lui donne aussi du café. Ce n’est pas une chose de tous les jours, juste des actes aléatoires d’amour et de gentillesse. Je ne suis pas très doué, donc je pense que j’échoue dans ce domaine.

« Félicitez-le. Il ne le montre peut-être pas à l’extérieur, mais il rit et rougit à l’intérieur.

10. « Êtes-vous découragé par le chaume (régions inférieures) ? »

« Le vagin est le vagin. C’est tout. »

« Un peu, mais ce n’est pas comme si cela surmonterait d’autres excitations en ce moment ou me ferait réfléchir pendant plus d’une seconde ou deux. En général, je préférerais que mon partenaire se contente de tailler plutôt que de se raser par intermittence.

11. « À quoi ressemble une érection ? »

« Avez-vous déjà eu une pompe si sérieuse après avoir soulevé des poids que vous pouvez simplement sentir la pression dans le muscle ? »

« Cela dépend du type. Le bois du matin est un type bien différent de celui, disons, d’une érection induite par le partenaire sexuel. Certains sont super striés et chauds, d’autres sont larges et lourds. Je suppose que certains sont un peu « mehh » ok alors je suppose donc. John Thomas a plusieurs personnalités, je suppose que vous pourriez dire. «

12. « Est-ce que vous vous essuyez… après avoir fait pipi ? Ou est-ce que vous le secouez simplement, supposez qu’il est bon, puis le remettez-le dans votre pantalon ? »

« Peu importe combien vous vous tortillez et dansez, la toute dernière goutte descend dans votre pantalon. »

«Je le tamponne avec du papier toilette la plupart du temps, mais je fais absolument toujours le pressage à la manière d’un tube de dentifrice. Cela m’évite beaucoup de problèmes de sous-vêtements.

13. « Qu’est-ce qui vous donne envie de vous engager (être exclusif ou vous marier) ? »

«Avec ma femme, ce n’était pas savoir que je la voulais dans ma vie, c’était savoir que je ne voulais pas une vie sans elle. C’était définitif, pour moi.

«Pour moi, il fallait avoir l’impression d’avoir personnellement suffisamment mûri pour m’engager, je ne voulais pas m’engager envers quelqu’un qui était clairement prêt à s’engager envers moi si je n’étais pas prêt et pourrait finir par perdre son temps. «

14. « Que pensez-vous de la paternité ? Pensez-vous que le traitement de la paternité est juste par rapport à la maternité ? »

« J’ai un enfant d’un an. Je n’ai jamais été très excité à l’idée d’être papa, mais je peux dire en toute sécurité qu’être papa l’année dernière est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J’aime ma petite fille plus que tout et participer à sa croissance est la chose la plus gratifiante qui soit. Cela étant dit, j’aimerais que les gens arrêtent de dire des choses comme « oh, je suis coincé à faire du babysitting aujourd’hui ? » Quand ils me voient en public avec ma fille. J’ai autant la responsabilité de l’emmener au magasin ou au parc ou ailleurs que ma femme.

« Je déteste ça quand je suis parent seul, c’est considéré comme du « baby-sitting ». ‘Oh, tu laisses papa la surveiller ?!’”

15. « Est-ce que tous les fous sont de bons fous ? »

« Les meilleurs seins sont les seins que je peux toucher. Les deuxièmes meilleurs seins sont les seins que je peux regarder. Dans un lointain tiers, ils sont gros. Personnellement, j’adore les petits seins. Je sais que beaucoup de gars préfèrent les gros seins. Mais nous préférons tous tous les seins que nous pouvons toucher à tous les seins que nous ne pouvons pas toucher. »

« Ouais. Bien que certains gars puissent ne pas être attirés par des tailles/formes de seins spécifiques, vous pouvez être sûr que pour chaque série de seins, il y a beaucoup d’hommes qui pensent qu’ils sont incroyables. »

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, l’actualité, le divertissement et les relations.