Mark Wahlberg regrette d’avoir joué la star du porno au début de sa carrière

Acteur Mark Wahlberg a un catalogue de nombreux rôles emblématiques, bien qu’il y en ait un de son début de carrière qu’il peut-être pas si fier d’avoir dit une fois à une foule de jeunes enfants que sa décision de jouer une star du porno au début de sa carrière « peut ne pas être d’accord » avec Dieu.

Wahlberg, un fervent catholique, a déjà admis qu’il est fait de « mauvais choix » dans le passé, laissant entendre qu’il regrettait son tour en tant que star de cinéma pour adultes Poignard Diggler dans les années 1997 Soirées Boogie, un drame d’ensemble sur la montée de l’industrie du porno à LA.

Sculminant lors d’une séance de questions-réponses à Chicago de retour en 2017, la star a dit : « J’espère toujours que Dieu est un fan de cinéma et qu’il pardonne aussi parce que j’ai fait de mauvais choix dans mon passé. »

Crédit : New Line Cinema

Lorsqu’on lui a demandé lequel de ses films en particulier regrettait-il, Wahlberg répondit : « Soirées Boogie est en haut de la liste. »

Il ajouta: « Je n’ai jamais hésité à partager mon passé et les mauvaises décisions que j’ai prises et à être affilié à des gangs, incarcéré, alors je pense absolument qu’ils peuvent s’identifier à moi sur le plan personnel, et c’est pourquoi j’ai continué à essayer de faire tout ce que je peux pour aider les jeunes. »



Dans un entretien ultérieur avec Personnes , il a précisé un peu plus sur ce qu’il voulait dire, expliquant comment à l’époque il avait parlé à un large public de enfants.

Julianne Moore et Mark Wahlberg dans Boogie Nights. Crédit : Alamy/New Line Cinema

Parler à la sortie à la première de La maison de papa 2, he a déclaré: « J’étais assis devant quelques milliers d’enfants en train de parler et d’essayer de les encourager à revenir à leur foi, et je disais juste que j’espère juste qu’il a le sens de humour parce que je peut être pris des décisions qui pourraient ne pas être d’accord avec lui. »

Wahlberg a ajouté que la conversation avait initialement commencé par une question de savoir s’il assumerait ou non un type de rôle similaire, sa famille étant désormais prise en considération.

« Je ne sais pas si cela ferait de ma femme [Rhea Durham] tout ça à l’aise », a-t-il déclaré.