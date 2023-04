La star de Babe a sauvé un cochon et lui a donné le nom du film

Réseaux sociaux

Avec James Cromwell, c’était une icône des années 90 qui a même inspiré sa propre star à changer sa vie.

© IMDbBébé.

La film bébé Il a été créé en 1995 et nous présente l’histoire d’un petit cochon qui rêve de devenir chien de berger. Bien qu’il soit considéré comme un animal destiné à la consommation humaine, bébé Il se bat contre les préjugés et les stéréotypes pour montrer qu’il est un être intelligent et capable de vivre sa propre vie.

L’un des protagonistes de ce film était James Crowellqui jouait le fermier qui élève bébé. Cette expérience a laissé une marque indélébile dans la vie de l’acteur, à tel point qu’il a récemment adopté un cochon et lui a donné le nom du célèbre film. PETAl’organisation qui protège les animaux, a rendu la nouvelle publique et a célébré la décision de Cromwell.

Comme signalé PETA sur leurs réseaux sociaux, ce cochon a été secouru sur le chemin de l’abattoir après être tombé du camion qui le transportait. Désormais, grâce à sa nouvelle identité de bébésera amené à Sanctuaire d’Indraloka à Dalton, Pennsylvanieoù vous pourrez vivre le reste de vos jours en liberté avec d’autres animaux.

« Ayant eu le privilège de rencontrer et d’expérimenter l’intelligence des cochons et leurs personnalités curieuses pendant le tournage bébéj’en ai profité pour donner un bébé de la vraie vie une autre chance » expliqué James Crowell. Aussi il a dit : « Chaque cochon mérite de vivre dans un sanctuaire où il peut choisir quand s’amuser, où se nourrir et comment passer son temps ».

+Le film qui a changé la vie de James Cromwell

Ce n’est pas la première fois que James Crowell fait référence à la façon dont bébé cela a changé sa vie. Bien qu’il soit déjà végétarien au moment du tournage, c’est le tournage de ce film de 1995 qui l’a fait devenir végétalien. en dialogue avec Prendre part, Cromwell Il raconte le tournage : « J’étais inquiet pour leur bien-être (des cochons) et puis bien sûr vous allez déjeuner et tout est devant vous. Pour cette raison, j’ai pensé que je devais aller en profondeur, pour le dire d’une certaine manière. J’ai donc pris la décision et je m’y suis tenu tout au long du tournage. À mon retour, je me suis impliqué dans PETA”.

