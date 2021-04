Mila Kunis révèle les mauvais conseils financiers qu’elle a donnés à Ashton Kutcher

Ashton Kutcher s’est fait un nom en tant que capital-risqueur, investissant dans des entreprises avant qu’elles ne fassent grand, malgré les inquiétudes exprimées par sa femme, Mila Kunis.

Kunis a parlé des instincts de business de son mari jeudi sur «The Late Show with Stephen Colbert.

« La meilleure partie de lui est qu’il est vraiment intelligent pour m’inclure dans tout et s’assurer que je suis au courant de tout ce qui se passe », a déclaré Kunis. « Il est aussi très intelligent pour savoir que parfois, vous ne devriez pas écouter votre femme. »

Kunis, 37 ans, dit que son ancienne co-star de «That ’70s Show», qu’elle a épousée en 2015, l’a contactée à propos des entreprises qu’il souhaitait investir et a noté qu’une fois, il l’avait informée d’un service de voiture inconnu qui finirait par exploser. en popularité.

«Au début de notre rencontre, deux choses sont survenues. Il a dit: » Hé, il y a cette entreprise. C’est un peu comme un covoiturage … c’est un peu comme une compagnie de taxi, mais n’importe qui peut conduire le taxi. » Je me suis dit: «C’est la pire idée qui soit» », se souvient-elle.

«Il était comme, ‘Laisse-moi te chercher ce truc. Ça s’appelle Uber. Laissez-moi le commander pour vous. Vous pouvez tester cela. ‘ Et je me suis dit: ‘Tu vas mettre moi dans une voiture avec un inconnu? Qu’est ce qui ne vas pas chez toi?’ Comme, j’étais furieuse contre lui », a-t-elle dit.

Kunis a également souligné comment Kutcher avait la piste intérieure sur Bitcoin.

«La deuxième fois, c’était, il m’a fait asseoir et m’a dit: ‘Hé, bébé, je dois t’expliquer ce truc. Dis-moi si je suis fou.’ Et je me suis dit: « Cool. Qu’est-ce qu’il y a, bébé? » « Il a dit: » Il y a cette chose, c’est comme l’extraction pour de l’argent. Cela s’appelle la crypto-monnaie, et il y a cette société « – c’est il y a plus de huit ans – il est comme, » ça s’appelle Bitcoin. « »

Kunis a déclaré qu’elle était sceptique car elle n’était pas assurée par la Federal Deposit Insurance Corp.

«Et je me suis dit: ‘Eh bien, je pense que c’est un horrible idée », a-t-elle dit.« Et il a dit: «Cool, nous y investissons». Alors il ne m’a pas écouté. Je veux dire, cela arrive tout le temps. «

Ainsi, bien que Kunis ne puisse pas toujours voir la valeur des idées de Kutcher, elle est reconnaissante qu’il ne tienne pas toujours compte de ses conseils.

«Mon mari est vraiment intelligent», dit-elle.

En rapport: