Le Feng Fu est le point d’équilibre du corps

Selon la médecine traditionnelle chinoise, il existe un point dans notre corps appelé Feng Fu, ou « Palais du Vent ». Il est situé à la base du crâne, à l’arrière de la tête. Lorsqu’il est stimulé, le Feng Fu est capable de rétablir l’équilibre physiologique du corps, apportant bien-être et rajeunissant l’organisme tout entier.

Il est important de souligner que le Feng Fu n’est pas comme un médicament, c’est-à-dire qu’il n’est pas capable de guérir les maladies. Cependant, simplement en rééquilibrant le flux d’énergie dans notre corps, il est déjà capable de favoriser une grande amélioration de notre qualité de vie. La stimulation du Feng Fu apporte plus de vitalité, améliore la qualité du sommeil et nous aide à faire face aux troubles émotionnels, parmi de nombreuses autres améliorations.

Le Feng Fu est traditionnellement stimulé à l’aide d’aiguilles en acupuncture, mais une technique dérivée, qui utilise de la glace, peut être utilisée par toute personne cherchant à récolter les bénéfices générés par ce point essentiel du corps. Il est facile d’apprendre à suivre la technique. Vérifier!

Installez-vous confortablement sur le ventre.

Dans la partie supérieure de la nuque, juste en dessous du crâne, placez un glaçon. Vous pouvez envelopper la glace avec une pellicule plastique ou un bandage pour la rendre plus confortable pour la maintenir en place. Ne vous inquiétez pas du froid ! Après environ 30 secondes, la sensation glaciale cède la place à une agréable chaleur. Cette thérapie libère des endorphines, elle peut donc provoquer une légère euphorie au début.

Répétez la technique régulièrement, avec une pause de deux jours pour respecter votre peau.

Après avoir commencé la technique, vous ressentirez bientôt ses effets. La stimulation par le Fung Fu soulage les maux de tête et les douleurs articulaires, remplaçant parfois l’utilisation d’antibiotiques. Il améliore également l’immunité, en prévenant le rhume et la grippe. Il y a aussi des améliorations du système digestif, un soulagement des symptômes de l’asthme et du syndrome prémenstruel et, bien sûr, après tant de résultats positifs, votre bonne humeur sera au plus haut !