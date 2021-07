La finale de la saison 4 de Chi: date de sortie, spoilers, récapitulatif et toutes les dernières informations ici

– Publicité –



Trig rappelle à Douda, dans ‘The Chi saison 4 épisode 9, que sa simplicité et son désir d’égalité étaient les raisons pour lesquelles il a été élu maire de Chicago. Trig est abasourdi par l’arrogance de Douda, et Marcus a essayé de le faire démasquer pour la même raison. Pour plus d’informations sur le dernier épisode, consultez la section récapitulation. Ce n’est qu’un épisode jusqu’à la diffusion, vous pourriez donc être curieux de savoir quand et quels autres détails il aura. C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la finale de la saison 4 de The Chi.

Date de sortie finale de la saison 4 de Chi

L’épisode 10 de la saison 4 de Chi pourra être visionné le 1er août 2021 à 21 h HE, Showtime. Ce dimanche, bloquez votre emploi du temps pour regarder la finale de la saison 4 en direct. Chaque épisode de The Chi’ a une fin. Durée d’exécution 46-58 minutes

Où regarder la finale de la saison 4 de Chi en ligne ?

Showtime est accessible à l’heure et à la date susmentionnées pour regarder l’épisode 10 de la saison 4 de «The Chi». Si ce n’est pas une option, vous pouvez le regarder plus tard sur le site officiel de Showtime et l’application Showtime. Vous pouvez également diffuser l’émission en direct sur DirecTV. Sling TV. Philo TV. Télé Fubo.

Les spoilers de la finale de la saison 4 de Chi

Le dixième et dernier épisode de « The Chi » de la saison 4 s’intitule « A Raisin, in the Sun ». Jake va essayer d’empêcher Jemma de rentrer chez elle après leur soirée intime. Il a été dévasté par ce qu’il a vu chez Jemma. Tiff pourrait décider Emmett et sa relation. Elle n’est pas prête à accepter Emmett dans sa vie. Voici un aperçu du Season Finale !

The Chi Saison 4 Épisode 9 Récapitulatif

Le neuvième épisode, intitulé « Space Jam », est le neuvième épisode de la saison quatre de « The Chi ». Il voit Papa et Kevin prendre une pause du reste du monde pour se libérer de leurs ex. Le maire de Trig, le maire Douda, veut s’impliquer mais hésite à céder les clés à quelqu’un comme lui. Marcus entre et se joint à la conversation. Il est furieux de l’échec de Chicago à accueillir les Jeux olympiques. Il ne pensait pas que Douda pouvait être corrompu et sobre.

Trig essaie de le convaincre d’être le maire, pas seulement de la communauté noire. Trig est invité à rejoindre l’administration de Douda. Emmett est invité à rencontrer Shay, une de ses ex-petites amies, pour parler de la relation de Tiff. Tiff manque toujours de confiance malgré tous les efforts d’Emmett. Shay lui conseille d’attendre qu’il soit prêt à s’engager. Trig remet son Gwagon à Jake. Jake est maintenant capable de prendre Jemma et le Spring Fling. Mais il s’assure de vérifier Kevin.

Trig et Marcus capturent les visages de Jemma et Jake avant la danse, juste au moment où Douda arrive. Lynae avec Kevin assiste à la danse en tant qu’ami. Kevin rassure Lynae. Marcus retourne chez Douda pour se faire pardonner, mais le maire têtu, à la fin, l’attaque et le laisse partir. Jake apparaît de façon inattendue à Jemma et est choqué que son frère et Douda soient là à côté du cadavre de Marcus. Jake décide que Jemma ne le saura pas.