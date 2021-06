El Marginal 4 : tout ce que l’on sait sur la nouvelle saison

Saison 4 de Le marginal C’est l’un des plus attendus. La série argentine que l’on peut voir dans Netflix créé en 2016 et après trois livraisons très réussies, la décision a été prise de poursuivre la proposition produite par Sous la terre, écrit par Adrien Caetano et dirigé par Luis Ortega.

Le projet de la quatrième saison a commencé en 2019, mais la pandémie de coronavirus a complètement retardé les plans de tournage et de production. Cependant, cette année, les enregistrements ont finalement commencé et la tranche 4 est en cours. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux épisodes.

A quoi ressemblera la saison 4 d’El Marginal ?

Plus tôt cette année, l’équipe de Le marginal a commencé à filmer ce que seront les nouveaux chapitres et qui, soit dit en passant, atteint déjà sa phase finale. La nouveauté de la saison 4 est qu’elle mettra en scène le retour du protagoniste du premier opus Pastor, joué par Juan Minujin.

En effet, l’un des directeurs Alexandre Cancio c’est lui qui a publié quelques clichés du tournage durant le mois d’avril. Sur une photographie, on le voit à côté de Nicolas Furtado, qui donne vie à Diosito et Minujín. D’autre part, Netflix, qui a les droits de diffusion de la série, a également partagé une vidéo où l’on pouvait voir à quoi ressemblera la prison de Puente Viejo cette saison dernière.

Cette histoire va revenir au début. En d’autres termes, il aura lieu quelques mois après l’accouchement numéro 1. Les frères Borges et James ont été condamnés à perpétuité et de prison ils décident de les envoyer à Puente Viejo, l’un des complexes à sécurité maximale. Là, ils rencontreront quelqu’un qu’ils connaissent bien, Miguel.

Cependant, peu de choses ont été révélées concernant son argumentation. Ce que l’on sait, c’est que, en plus, Minujín et Furtado reviendront dans la série Clausio Rissi, Martina Gusman et Gerardo Romano. Mais ce n’est pas tout. Rodolfo Ranni Oui Juliette Zylberberg ils rejoignent le casting.

Saison 4 encore Il n’a pas de date de sortie, mais comme il a déjà été retardé plus que prévu, il arrivera peut-être plus tard cette année. Ce qui est intéressant, c’est que pour ceux qui vivent en Argentine, le Télévision publique diffusera à nouveau le premier opus de ce mardi 15 juin à 23 heures. À son tour, si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous souhaitez voir la série, ne vous inquiétez pas, tous les épisodes sont sur Netflix.

De même, Minujín a également révélé que il y aura la saison 5 de Le marginal. Il l’a fait à travers une photo sur Instagram, où il a montré la première page du script. « Le Marginal

Voie 1. T5 « , écrit en légende de la publication.