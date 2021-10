Le jeu sur PC sera une priorité pour Capcom d’ici 2023

Récemment, les grands studios de l’industrie du jeu vidéo ont manifesté un intérêt renouvelé pour le PC comme plate-forme viable pour leurs sorties. Un exemple clair a été la détermination de PlayStation à transférer certains de ses titres exclusifs les plus importants tels que « Ghost of Tsushima » ou « Death Stranding » ou le nombre croissant d’exclusivités de l’Epic Games Store.

Un nouveau rapport de Nikkei note que Harahiro Tsujimoto, directeur de l’exploitation de Capcom, a annoncé que la société cherchait à faire du PC sa principale plate-forme de lancement d’ici 2023, ce qui a conduit à un plan d’action à court terme pour commencer à déployer. PC à 50-50.

Tsujimoto a souligné que « du point de vue de la promotion de la stratégie numérique, l’expansion du PC en tant que plate-forme ne peut être ignorée. La marge de vente des versions PC de notre catalogue principal s’est améliorée chaque année et nous nous efforçons de développer davantage les ventes en tant que plate-forme si importante. »

Ces dernières années, Capcom a pris très au sérieux la tâche de porter certains de ses titres les plus importants sur PC, augmentant ainsi son potentiel en tant que consommateurs. Il convient de souligner le cas de l’arrivée de « Monster Hunter: World », l’un de ses titres les plus réussis de l’année 2018. Cependant, les détails généraux sur les jeux que la société envisage de lancer sur PC sont encore inconnus.

Capcom a également présenté aux joueurs sur PC quelques versements récents de ses franchises les plus réussies telles que « Devil May Cry » et « Resident Evil: Village », qui ont également été la cible d’une grande acceptation avant leur arrivée sur les consoles Sony et Microsoft. . Certains rapports suggèrent que ce passage soudain au PC par l’entreprise est dû aux résultats des ventes pendant la pandémie.