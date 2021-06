À ne pas manquer: dans ces endroits, ils ont filmé la cinquième saison d’Outlander

La cinquième saison de Outlander saison 5 vient d’arriver au service de streaming Netflix et il a déjà captivé tous ses fans, qui ont laissé de belles réactions sur les réseaux sociaux et attendent la sixième partie, actuellement en tournage. En attendant la suite de l’histoire, basée sur les livres de Diana Gabaldon,

Nous vous invitons à passer en revue les lieux les plus importants qui ont été utilisés pour le tournage, selon le site Trouvez cet emplacement. Ne le manquez pas!

L’Écosse était le pays où le tournage de la saison 5 a eu lieu. Matthew B. Roberts, producteur exécutif, a noté que Il fait des farces à ses fans de Caroline du Nord alors que le paysage les incite à dire qu’ils tournent là-bas, mais c’est en fait un site des Trossachs..

+ La saison 5 de l’Outlander a été tournée dans ces endroits

– Colline Fraser

Le site utilisé pour Fraser’s Ridge, la maison emblématique de Claire et Jamie en Caroline du Nord, est Hill of Row. Cette cabane est située près de la statue à la mémoire de David Stirling, plus précisément dans une zone boisée, étant un lieu d’accès difficile.

– Le camp

Les scènes du camp de la saison cinq avec Murtagh et les rebelles ont été filmées à Mine Woods, sur le pont Allan. L’endroit était parfait pour la production, car il offre une bonne couverture arborée pour un endroit caché.

– Forêts de Caroline du Nord

L’un des endroits les plus pittoresques, qui dans la fiction est les forêts de Caroline du Nord, est en fait Braan Falls, en Écosse. La rivière à partir de cet endroit traverse la forêt de l’Ermitage du Perthshire, que nous voyons dans les épisodes 11 et 12.

– La scène de combat

La scène de combat de Stephen Bonnet a été filmée au Mart à East Linton. Les acteurs ont tourné les scènes dans le lieu unique d’East Lothian, un bâtiment historique qui a été soigneusement rénové en un lieu événementiel et un magasin à la ferme.

– Scène de sauvetage de Brianna

Ce sauvetage, qui a été vu dans l’épisode 10, a été filmé sur la plage entre Dunbar et North Berwick. Fin 2019, Sophie Skelton, Ed Speleers et Richard Rankin ont filmé sur la plage d’East Lothian, en plus, ils en ont profité pour prendre des clichés dans un endroit où l’on ne voit pas la ville.

– Scènes des années 60

Les plans extérieurs de l’immeuble de Claire et Frank à Boston ont été filmés sur Dowanhill Street à Glasgow. Nous n’avons pas beaucoup vu le 20e siècle cette saison, donc l’architecture de la ville a cédé la place à davantage de colonies de Caroline du Nord. De plus, Queen’s Park apparaît dans un flashback.

– Église des années 1960

Les scènes d’église de l’épisode 5 ont été filmées à Paisley, Glasgow. Claire prie dans le bâtiment catholique pour l’un de ses patients et est inspirée de peser ses priorités des années 1960 et de son passé. L’église baptiste Thomas Coats Memorial est connue pour son architecture gothique et avec son apparence, elle correspond à la série.

– Carigh na Dun

Carigh da Dun du spectacle est en fait Kinloch Rannoch à Perth et Kinross. Depuis la première saison, c’est l’un des endroits les plus emblématiques et le cercle de pierres magiques est revenu comme lieu de tournage du dernier opus. Dans la vraie vie, il n’y a pas de pierres dressées, mais vous pouvez le visiter car c’est un endroit qui peut être vu d’une grande manière.