Vikings a pris fin le 30 décembre après six saisons intenses, mais son héritage est plus vivant que jamais. Netflix a récupéré le succès du drame nordique et travaille sur le no-off attendu Vikings : Valhalla. L’activité de tournage s’est terminée et la date de la première se rapproche de plus en plus. Passez en revue 7 faits fondamentaux que vous devez savoir sur la nouvelle série dont vous serez fan. Ne le manquez pas!

7 faits à savoir sur les Vikings : Valhalla

7-Quand sera-t-il défini ?

L’histoire se déroulera au début du XIe siècle, un siècle après la série originale. Ce sera vers la fin de l’ère viking où l’Angleterre reste forte contre ses envahisseurs nordiques. « 1066 et l’invasion de l’Angleterre par un descendant de Rollon », a déclaré le réalisateur Michael Hirst à cet égard.

6-Qui seront les personnages principaux ?

Vikings : Valhalla racontera les histoires de quatre grands Vikings de l’histoire : Leif Erikson, Freydis, Harald Harada et le roi Guillaume le Conquérant. « Ces hommes et ces femmes ouvriront la voie alors qu’ils luttent pour survivre dans un monde en constante évolution et changement »dit le synopsis officiel du programme.

5-Qui sont les principaux acteurs confirmés ?

Début 2021, Netflix a signalé les artistes et leurs rencontres. Ils sont: Caroline Henderson (Jarl Haakon), Laura Berlin (Emma de Normandie), Pollyanna McIntosh (Reine Ælfgifu), David chênes (Comte Godwin), Jóhannes Jóhannesson (Olaf Haraldson), Frida gustavsson (Freydis Eriksdotter), Bradley Freegard (Roi Canut) et sam corlett (Leif Eriksson). Pour plus d’informations sur les personnages, cliquez ici.

Les acteurs Vikings : Valhalla (Collider)



4-Quand le tournage a-t-il commencé ?

Le tournage de la série devait commencer au début de 2020, mais la pandémie a forcé le projet à être retardé jusqu’au milieu de l’année. Là, ils ont commencé avec les protocoles correspondants et ils sont déjà terminés.

3-Y a-t-il une bande-annonce officielle ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce ou d’aperçu officiel, mais il y a des images dans les coulisses. Netflix les a partagés sur leur Geeked Week, où les activités menées par les acteurs dans des endroits incroyables ont été vues.







2-De quoi parlera la série ?

« Vous allez voir des armées chrétiennes vikings combattre des armées vikings païennes, et c’est vraiment intéressant. » Hirst a déclaré dans des déclarations à EW à propos des tout nouveaux chapitres. De plus, il a ajouté que la production aura tout ce que les fans de Vikings adorent.

1-Quand est-ce que Vikings : Valhalla est diffusé sur Netflix ?

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie confirmée pour le spin-off de Vikings. L’idée des créateurs était de la lancer juste après la sixième saison de la série originale, mais la pandémie a tout retardé. À présent, les estimations disent qu’à la fin de 2021, les nouveaux épisodes sortiront.