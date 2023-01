Fin de « New Amsterdam » expliquée – Saison 5 : ce qui est arrivé à Max et sa fille Luna

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La cinquième saison de « New Amsterdam »une série NBC mettant en vedette Ryan Eggold, a été créée le 20 septembre 2022 et a commencé avec Bloom, Iggy et Reynolds soutenant Max alors qu’il faisait face aux retombées de la décision d’Hélène.

Ensuite, Max a essayé un nouveau programme d’économies audacieux qui pourrait aider à la fois l’hôpital et ses patients les plus nécessiteux. De plus, il a ordonné une journée de santé personnelle pour les employés de la clinique et s’est heurté à une résistance surprenante.

Tout au long de la cinquième saison de « Nouvel Amsterdam”, Max Goodwin a été confronté à différents problèmes, tels qu’un service générateur de revenus à l’hôpital qui a de graves implications juridiques et le retour inattendu d’Helen à New York.

Max est allé à Genève avec sa fille Luna à la fin de « New Amsterdam » (Photo : NBC)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 5 DE « NEW AMSTERDAM » ?

Dans le dernier épisode du drame médical NBC, Max a accepté d’aller travailler pour l’Organisation mondiale de la santé à Genèveen Suisse, c’est-à-dire qu’il a quitté l’hôpital de New York entre les mains du Dr Elizabeth Wilder (Sandra Mae Frank), avec qui il a mis fin à son histoire d’amour.

Max s’est juré de faire de sa fille Luna le centre de sa vie même si cela signifiait laisser derrière lui toutes les choses qu’il aime, et apparemment il a fait un excellent travail, car « Nouvel Amsterdam» terminé, le 17 janvier 2023, par une Luna adulte ( Molly Griggs ) révélant qu’elle a suivi les traces de son père et est devenue la nouvelle directrice de l’hôpital de New York.

En revanche, Lauren Bloom (Janet Montgomery) s’est réconciliée avec sa sœur, a vendu son appartement et a emménagé dans un loft. Le Dr Floyd Reynolds (Jocko Sims) a avoué son amour à sa petite amie Gabrielle (Toya Turner).

De plus, le Dr Iggy Frome (Tyler Labine) et Martin (Mike Doyle) ont continué à travailler pour sauver leur relation et se sont remariés. Dans le dernier épisode, Iggy a aidé un garçon qui souffre de mutisme sélectif.

Iggy s’est remariée avec Martin à la fin de « New Amsterdam » (Photo : NBC)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 5 DE « NEW AMSTERDAM » ?

Lors d’une conversation avec TVLine, le showrunner/producteur exécutif David Schulner et le directeur de production Peter Horton ont expliqué pourquoi Max a quitté l’hôpital à la fin de « Nouvel Amsterdam”. « Faire revenir Luna en tant que directrice médicale dans le futur, mais donner au public la surprise de « Oh mon Dieu, c’est Luna dans le futur », au lieu de voir cette personne prendre le contrôle de New Amsterdam (.. .) Alors vraiment, cette décision de faire en sorte que Luna prenne le relais et donne au public la surprise que ce soit Luna est ce qui a dicté le fait que nous devions sortir Max de là.dit Schulner.

Et Horton a ajouté: «Cela et le fait que nous aimons vraiment l’ambiguïté et que nous voulions laisser la question de sa relation avec Wilder un peu en suspens. Avec lui lui donnant les clés de New Amsterdam, ils ne sont clairement pas ensemble en ce moment. Il se rend à Genève avec sa fille. Ils sont toujours amoureux l’un de l’autre, mais l’avenir est ambigu et nous voulions aller sur ce ton.”.

De même, David a souligné le message qu’il voulait laisser. « Vous finissez là où vous commencez. Max dans cet auditorium le premier jour était l’endroit où nous avons commencé le spectacle, il était donc si naturel de terminer le spectacle avec le prochain directeur médical le premier jour. Avoir cette connexion, être inspiré par Max pour prendre ce travail était satisfaisant parce que c’est comme s’il avait été planté dès le départ.”.