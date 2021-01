« Lupin »: qu’est-ce qu’un voleur en col blanc exactement

« Lupin»Une série française suit Assane Diop alors qu’elle tente de prouver l’innocence de son père, accusé du vol d’un bijou de valeur. La fiction Netflix s’inspire du célèbre personnage littéraire créé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin, le meilleur voleur en col blanc. Pour tout cela, que signifie exactement cette phrase?

Quand tu parles de ‘Crimes en col blanc« Ou ‘Crimes en col blanc‘désigne les crimes non violents, c’est-à-dire ceux qui sont commis sans intimidation, menaces, recours à la force ou aux armes.

Mais il y a une différence entre ces deux termes. Les crimes en col blanc sont généralement commis par des personnes de statut socio-économique élevé et les plus courants sont le trafic d’influence, la fraude, le blanchiment d’argent, la corruption, le vidage d’entreprises, la faillite frauduleuse, le détournement de fonds et le détournement de fonds. fonds économiques.

Le père d’Assane Diop a été accusé d’avoir volé le collier de Maria Antoinette (Photo: Netflix)

Alors que les crimes en col blanc sont liés au vol, au vol qualifié, au plagiat, au détournement, à la fraude, entre autres, commis sans violence ni intimidation directe. Un exemple pourrait être un voleur qui prend une pièce d’un musée sans que personne ne le remarque.

Le sociologue Edwin Sutherland a introduit le concept de crime en col blanc pour la première fois en 1939 et l’a décrit comme «un crime commis par un professionnel en sa qualité dans le monde professionnel contre une grande entreprise, une agence ou une autre entité professionnelle».

La première fois qu’il l’a mentionné, c’était dans un discours d’inauguration devant l’AAS (American Sociological Association) ou ASA pour son acronyme en anglais (American Sociological Association), mais sa monographie « White-Collar Crime » ou « Delito cols blancs », qu’il a publié en 1949.

Assane Diop s’est inspirée d’Arsène Lupin pour réaliser ses projets (Photo: Netflix)

Les crimes considérés comme des cols blancs sont les suivants: