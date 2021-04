Pourquoi les bloqueurs de puberté sont-ils si importants pour les jeunes transgenres?

Je me tenais seul dans ma chambre au milieu de la nuit sous la lumière jaune vif d’une ampoule nue. J’ai regardé mes nouveaux seins et j’ai essayé de ne pas pleurer.

J’aurais pu jurer qu’ils n’étaient pas là hier, qu’ils avaient surgi du jour au lendemain.

J’étais un enfant du pays et je portais un couteau de poche partout sauf à l’école, alors J’ai sorti mon couteau de poche et l’ai pressé contre la peau pâle au-dessus du petit monticule sur ma poitrine.

Juste avant que la petite lame de métal ne perce ma peau, je m’arrêtai. Je savais combien de pression il fallait pour casser la peau et que si je me coupais et qu’il y avait du sang, ma mère serait en colère.

J’ai rangé le couteau et j’ai sorti un bandage as que j’avais sécrété plus tôt dans la journée. Je l’ai enroulé autour de ma poitrine, de plus en plus serré jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bosses à voir. Mais l’écharpe m’a fait chaud et m’a rendu la respiration difficile.

Après quelques heures à respirer lentement et lentement sur mon lit, je l’ai enlevé. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de m’affaler – une habitude que les médecins attribueraient au fait que j’étais «grande» pour mon âge et mon sexe assigné, mais j’ai toujours su la vraie raison: je ne voulais pas de seins.

Je ne voulais pas être une chose douce et féminine comme ma mère ou ma sœur. Je voulais être dur et dur et déchirer les genoux de mon jean en jouant. Je n’avais pas de mots pour cela à l’époque, mais je savais que ma peau était rampante quand on m’a dit d’agir comme une femme.

Si j’avais eu l’occasion de prendre des bloqueurs de puberté, j’aurais pu éviter toutes ces douleurs mentales et physiques, y compris les problèmes de dos qui persistent à ce jour.

Et, vraiment, c’est tout ce que les défenseurs de la prise en charge affirmant le genre pour les enfants trans demandent: une opportunité pour les enfants trans d’être vus, compris et affirmés dans leur transness.

À l’heure actuelle, selon l’ACLU, 93 projets de loi anti-trans sont proposés dans les assemblées législatives des États-Unis.

Le plus important a été adopté dans l’Arkansas, où les législateurs ont approuvé un projet de loi qui «interdirait l’accès aux soins de genre pour les mineurs transgenres, y compris les bloqueurs de puberté réversibles et les hormones».

Le projet de loi (HB 1570) a finalement été opposé par son veto par le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, invoquant des préoccupations concernant la portée excessive du gouvernement et l’interférence législative entre les parents, les médecins et les enfants.

Cependant, l’Arkansas House et le Sénat ont voté pour annuler le veto, ce qui a entraîné l’interdiction des soins de transition pour les enfants transgenres dans l’État.

Les bloqueurs de la puberté ne sont qu’un aspect d’une vague d’attaques contre les personnes transgenres aux États-Unis, mais ils sont particulièrement révélateurs compte tenu de la divergence autour de leur utilisation.

Les enfants cisgenres utilisent déjà des bloqueurs de puberté pour de nombreuses raisons – et leur utilisation est approuvée par la Food and Drug Administration depuis des décennies.

Ils sont souvent prescrits aux enfants qui commencent la puberté à un très jeune âge, appelé «puberté précoce», mais de façon anecdotique, des gens ont signalé qu’ils sont également utilisés par des parents qui craignent que leurs enfants ne le fassent. être trop court.

Alors pourquoi s’inquiéter pour certains enfants utilisant des bloqueurs de puberté et pas d’autres?

Il est difficile de ne pas y voir autre chose qu’une attaque ouverte et coordonnée visant à causer des dommages permanents ou à tuer des personnes trans.

Et ne vous y trompez pas, c’est exactement ce que ces projets de loi visent à faire: faire adopter une position antagoniste à l’opinion publique à l’égard des personnes trans et rendre la vie plus difficile aux personnes trans alors que nous cherchons à vivre nos vies.

Nous savons déjà que les jeunes trans et non binaires sont particulièrement vulnérables dans notre société.

Selon l’enquête nationale 2020 du projet Trevor sur la santé mentale des jeunes LGBTQ, plus de la moitié des jeunes trans et non binaires ont «sérieusement envisagé le suicide».

Une étude de l’American Academy of Pediatrics de 2020 a révélé que les jeunes trans ayant accès aux hormones bloquant la puberté étaient un tiers plus susceptibles d’envisager le suicide que ceux qui n’en avaient pas.

Ce n’est pas un saut de dire que les bloqueurs de la puberté sont une mesure vitale.

Les bloqueurs de puberté sont comme une sorte de bouton de pause qui permet aux jeunes trans et non binaires d’arrêter temporairement le développement de caractéristiques sexuelles secondaires, notamment le développement des seins, la concentration musculaire, les poils, etc.

Alors que les opposants aux bloqueurs de la puberté évoquent souvent des inquiétudes concernant la détransition, lorsqu’une personne qui a commencé la transition décide d’inverser le processus, une étude a révélé que moins de 2% des adolescents qui atteignent la puberté et ont commencé les bloqueurs ont finalement décidé d’arrêter le traitement.

De plus, si les jeunes arrêtent d’utiliser des bloqueurs de puberté, la puberté se poursuivra comme si le médicament n’avait jamais été utilisé.

Malgré les affirmations de vouloir les aider, le moyen réel de protéger les enfants trans, comme l’illustre l’étude du PAA, est de leur donner accès à des soins de santé sexospécifiques.

Les bloqueurs de la puberté auraient changé ma vie, je n’en doute pas.

À une époque où mon corps changeait d’une manière que je ne voulais ni ne comprenais, les bloqueurs de la puberté m’auraient donné quelque chose que chaque enfant mérite: un choix.

SE Fleenor écrit des romans et des articles centrés sur les identités queer, le féminisme, la culture pop et la littérature. Leur travail apparaît dans The Independent, Buzzfeed Reader, Vice, them.us et SYFY WIRE, entre autres.