Le fan art Black Adam de BossLogic transforme Pierce Brosnan en Dr.Fate

Les fans de DC sont encore plus vendus sur Pierce Brosnan en tant que Dr.Fate dans Adam noir après avoir vu un nouveau fan art impressionnant illustrant comment il pourrait apparaître dans le prochain film. Mercredi, il a été annoncé que le célèbre acteur de James Bond avait été officiellement choisi comme Kent Nelson, alias Dr. Fate, avec Dwayne « The Rock » Johnson « en tant qu’anti-héros titulaire. Le choix du casting était inattendu pour beaucoup, mais la réponse avec les fans de DC a été largement très positif.

S’adressant aux médias sociaux, l’artiste numérique BossLogic a publié un nouveau fan art du Dr Fate avec Brosnan dans le rôle. En taguant Lineage Studios et Jarold SNG, l’artiste écrit dans la légende: « L’équipe et moi avons travaillé sur le médecin, nous avons pensé que nous devrions mettre à niveau avec le dernier casting! » Vous pouvez jeter un oeil à l’illustration ci-dessous.

Docteur destin @Pierce Brosnan L’équipe et moi avons travaillé sur le médecin, nous avons pensé que nous devrions mettre à niveau avec le dernier casting! 😁 #blackadam (Non-officiel) @LineageNYC@JaroldSngpic.twitter.com/g9JbTYpf34 – BossLogic (@Bosslogic) 25 mars 2021

« J’appréhendais à quoi il ressemblerait visuellement, donc c’est très réconfortant », dit un tweet en réponse au fan art, montrant que même les fans les plus sceptiques commencent à monter à bord. « Pourtant, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je ressens à propos du casting … mais cela aide vraiment. »

Un autre fan se sent beaucoup plus convaincu, écrivant: « Sachez quoi …. Je suis, c’est ce que j’avais besoin de voir, c’était les visuels parce que j’étais sur la clôture, mais j’ai très certainement besoin de cette version pour être dans le film maintenant MDR. »

Pendant ce temps, la co-star de Brosnan, Dwayne Johnson, ne pouvait pas être plus heureuse de voir le Goldneye star rejoignez l’équipe. Après la nouvelle de Brosnan’s Adam noir le casting a été annoncé, Johnson a écrit sur Instagram: « C’est un tel plaisir d’annoncer le dernier membre de notre #JusticeSociety, le mauvais homme d’État, M. [Pierce Brosnan] en tant qu’emblématique et omniscient, DR. SORT. Je suis reconnaissant d’avoir un casting aussi talentueux, diversifié et affamé. La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer … «

Toujours dans sa publication Instagram, The Rock a révélé que la production démarre officiellement Adam noir dans trois semaines. Dans l’état actuel des choses, le film n’a pas de date de sortie officielle, à la suite de multiples retards de production dus à la pandémie. Étant donné que nous sommes à quelques semaines du tournage, il semble probable que Adam noir arrivera dans le courant de 2022, mais cela n’a pas encore été officialisé.

En vedette dans Adam noir sont Johnson comme Black Adam, Pierce Brosnan comme Dr.Fate, Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman et Quintessa Swindell comme Cyclone. Aladdin l’acteur Marwan Kenzari a également été choisi dans un rôle non divulgué. Le scénario a été écrit par Adam Sztykiel avec des révisions par Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Jaume Collet-Serra (prochain film de Johnson Croisière dans la jungle) dirigera. Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia, Beau Flynn et Scott Sheldon produisent.

Pour en attraper plus de Brosnan en attendant Adam noir, il peut ensuite être vu dans le film d’horreur Hulu Faux positif le 25. Il est également attaché à jouer le rôle principal dans le prochain film d’action-braquage Les Misfits aux côtés de Tim Roth, Nick Cannon et Jamie Chung. Ce film n’a pas encore de date de sortie. Le fan art de Pierce Brosnan en tant que Dr.Fate nous vient de BossLogic sur Twitter.

Sujets: Black Adam, BossLogic