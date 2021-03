It Takes Two: Liste des trophées avec toutes les réalisations pour platine et gamerscore

À partir de maintenant, vous pouvez vous joindre au plaisir coopératif de Il faut être deux précipitez-vous et découvrez les plus convoités sur PS4 ou PS5 Trophée Platine sécurisé ou le 1000 joueurs nettoyer sur les consoles Xbox et le PC. Nous vous donnerons la liste complète de tous Réalisations et trophées.

It Takes Two: Tous les trophées platine et gamerscore

Avec environ 10 à 14 heures de jeu « It Takes Two » est certainement l’un des jeux qui vous récompense très rapidement avec un trophée de platine ou le score complet du joueur (nombre entre parenthèses). Ci-dessous, nous listons tous les succès qui vous aideront à atteindre la plus haute réalisation.

PlayStation 4/5 : 21 trophées 1x platine 10x or 0x Argent 10x argent

: 21 trophées Xbox Gamerscore: 1000

Conseils: Si vous voulez débloquer le platine, vous en avez vraiment besoin un partenaire coopératif. Vous pouvez également jouer au jeu avec une IA, mais vous n’obtiendrez pas le platine convoité pour cela. Au moins il n’y a que pour ça un seul niveau de difficulté et peuvent tous les trophées en un seul passage ouvrir.

Y a-t-il des trophées qui peuvent être manqués? En théorie oui, mais « It Takes Two » en a un détaillé Sélection de chapitre. Donc, si vous avez déjà réussi une réalisation potentielle, vous pouvez simplement sélectionner à nouveau la section appropriée et remporter le succès par la suite.

Si vous voulez remporter tous les succès, vous avez besoin d’un partenaire coopératif et d’un peu de talent pour déchiffrer les descriptions de succès énigmatiques. © EA / Hazelight Studios

platine

Couple de puissance: Vous êtes imparable. Rien ne vous empêche!

or

Il en a fallu deux : Tu l’as fait! COLLABORATION! (100)

: Tu l’as fait! COLLABORATION! Manie de mini-jeu : Tous les mini-jeux découverts! (100)

: Tous les mini-jeux découverts! Rupture en plastique : Vous n’aviez aucune issue. (25)

: Vous n’aviez aucune issue. Pénétrez dans la banque : La robustesse est payante. (50)

: La robustesse est payante. Casse-cou dur : Montez un spectacle et mourez en essayant. (25)

: Montez un spectacle et mourez en essayant. Réalisation artistique : N’est-ce pas sympa? Cela va au réfrigérateur. (50)

: N’est-ce pas sympa? Cela va au réfrigérateur. Pas de temps pour les déraillements : Tschu-Tschuu! (50)

: Tschu-Tschuu! Plateforme professionnelle : Tour de l’enfer? Plus d’un plaisir céleste! (50)

: Tour de l’enfer? Plus d’un plaisir céleste! Triangulation forcée : Réveille le vent dans l’ocarina, ma princesse du ciel! (50)

: Réveille le vent dans l’ocarina, ma princesse du ciel! Bercé: Vous êtes allé un peu trop loin, n’est-ce pas? (50)

argent

Il n’y a pas de trophées d’argent.

bronze

Amitié discutable : Il en faut deux … pour torturer. (50)

: Il en faut deux … pour torturer. Belle pose : Soyez vos propres paparazzi (50)

: Soyez vos propres paparazzi Fréquences lointaines : La vérité était là-bas tout le temps! (50)

: La vérité était là-bas tout le temps! Complètement détaché : Tirez pour les étoiles – littéralement. (50)

: Tirez pour les étoiles – littéralement. Snackosaure : Eh bien, qui est maintenant éteint? (50)

: Eh bien, qui est maintenant éteint? Objet trouvé : Encore? Gardez un œil sur vos enfants! (50)

: Encore? Gardez un œil sur vos enfants! Affaire de poisson : Il est interdit de nourrir les animaux! Ou peut-être pas, ils sont si mignons! (50)

: Il est interdit de nourrir les animaux! Ou peut-être pas, ils sont si mignons! Horreurs des sept mers : Au Klabautermann! Vous avez l’air incroyable, capitaine! (50)

: Au Klabautermann! Vous avez l’air incroyable, capitaine! Détente à la taille d’un scarabée : Grande détente dans un petit sens. (25)

: Grande détente dans un petit sens. Maître de méditation: Vous avez atteint un état de conscience supérieur. Ou au moins un peu de paix et de tranquillité. (25)

