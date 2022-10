Le développement du nouveau film American Pie commence

Un nouveau film de »tarte américaine » vient de commencer le développement, promettant d’être une »version remaniée » de la longue franchise de comédie de Images universelles. Selon de nouveaux rapports, le cinéaste Jour Sujata est impliqué en tant que réalisateur du nouvel épisode, qui sera basé sur le ton original du premier film, mais avec une nouvelle tournure. Cela dit, les détails de l’intrigue sont gardés secrets pour le moment.

Le film original »American Pie » a été écrit par Adam Hertz et dirigé par Paul Weitzsorti en salles en 1991 et mettant en vedette Jason Bigg, Chris Klen, Sean William Scott, Alyson Hannigan, Eugène Lévy Oui Jean Cho. La comédie a même eu une apparition du groupe punk, Blink-182.

Trois films supplémentaires de la série principale »American Pie » sont ensuite sortis en salles. Écrit par Herz et réalisé par James B. Rogers, »American Pie 2 » est sorti sur grand écran en 2001. »American Wedding » a emboîté le pas en 2003, avec Herz de retour en tant qu’écrivain et Jesse Dylan en tant que réalisateur. Plus récemment, » American Reunion » est sorti en salles en 2012 du duo scénariste-réalisateur de Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg.

La nouvelle réalisatrice de la franchise »American Pie », Sujata Day est surtout connue pour avoir joué le rôle de Sarah dans la série HBO »Insecure », apparaissant dans d’autres séries telles que »The Misadventures of Awkward Black Girl ». Elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec » Definition Please », où elle a également écrit le scénario et joué.

Dans le film, Day joue Monica Chowdry, une ancienne championne d’orthographe qui est forcée de se réconcilier avec son frère séparé pendant que les deux s’occupent de leur mère malade.

Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles informations sur le nouvel épisode de »American Pie », donc sa distribution et sa date de sortie officielle n’ont pas encore été confirmées.