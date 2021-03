The Walking Dead Saison 10: Récapitulation et résumé de la finale: un destin incertain

La dixième saison de The Walking Dead, une série télévisée d’horreur post-apocalyptique américaine diffusée sur AMC, a été créée le 6 octobre 2019 et durera 22 épisodes jusqu’au 4 avril 2021. Depuis que nous avons vu la première bande-annonce de The Walking Dead finale de la saison 10, beaucoup de choses ont changé. Non seulement le monde (et l’industrie cinématographique) s’est arrêté, mais nous regardons maintenant une émission avec une fin de partie signalée, car AMC a accepté de mettre fin à sa franchise mégalithe avec une saison 11 prolongée qui se terminera en 2022.

La revue:

L’acte rend le visionnage de la finale de la saison 10 de The Walking Dead (qui n’est plus techniquement une finale de la saison) d’autant plus étrange, en particulier parce qu’il reprend là où «The Tower» s’est arrêté comme s’il était encore frais dans nos esprits. Pour récapituler l’épisode d’avril, Beta est sur le chemin de la guerre après le meurtre violent d’Alpha par Negan, et toutes les pièces sont en place pour une ultime confrontation avec les survivants.

AMC a sorti une nouvelle bande-annonce épique pour la saison 10 de ‘THE WALKING DEAD’! Quels sont les 6 épisodes supplémentaires de la saison 10! On dirait que Negan va frapper d’autres zombies avec sa chauve-souris et le dos de Daryl!#Les morts qui marchent La saison 10 revient sur AMC le 28 février 2021!pic.twitter.com/ckSMlm8dlL – strangernewfilms 🎬 (@strangernewfilm) 21 janvier 2021

Malheureusement, c’est un affrontement qui ressemble plus à AMC à cocher les cases restantes de sa longue guerre Whisperer qu’à une bataille finale dramatique. Certes, la vue d’une horde de marcheurs chuchotant «Nous sommes la fin du monde» à Beta est effrayante, et elle transmet efficacement l’état d’esprit fou du personnage, mais le méchant erre en marmonnant quelques phrases dans quelques scènes avant d’être violemment expédié par Daryl et Negan.

Au revoir, bêta; vous serez presque certainement oublié. Le conflit entre les vivants et les morts est beaucoup plus intéressant dans «A Certain Doom». Nos survivants ont déjà fait face à de nombreuses hordes, que ce soit avec du grillage, des réservoirs de propane ou un effondrement contrôlé, mais cette fois, il y a une difficulté supplémentaire à séparer les Whisperers restants du reste de la meute.

La solution est une stratégie à deux volets menée par des équipes distinctes dirigées par Daryl et Gabriel, le premier éloignant le troupeau du second, qui peut ensuite escorter les femmes et les enfants en lieu sûr.

Enfin, Lauren Ridloff, toujours couverte de sang et de crasse après son expérience de mort imminente dans les grottes au début de la saison 10, fait un retour surprenant du tournage d’Etern – je veux dire, euh, des aventures hors écran en tant que Connie, toujours incrustée du sang et de la crasse après son expérience de mort imminente dans les grottes au début de la saison 10.

La découverte d’elle par Virgil est soit un coup de chance, soit un mauvais timing, car nous ne savons toujours pas si ce personnage peu recommandable est sur la voie du salut.

