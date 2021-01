« Cobra Kai »: Ali Mills revient dans la saison 3 de la série?

FAIS ATTENTION! ALERTE SPOILERS. « Cobra Kai« A enfin sorti sa troisième saison sur Netflix, une produite exclusivement par la société après avoir acquis les droits du programme YouTube Red. Parmi tous les personnages revenus des saisons précédentes et de la » franchise « Karate kid», Il ne fait aucun doute que le plus attendu de tous était Ali Mills.

Dans l’émission, le personnage de Ali est mentionné à plusieurs reprises, anticipant son retour éventuel qui s’est réalisé dans le partie 3 de « Cobra Kai». Elle est mentionnée quand Johnny et Daniel ils prennent quelques verres ensemble, et Daniel enfin il dit à son rival qu’il l’a depuis longtemps Facebook.

Bien qu’ils ne soient pas affichés à l’écran, les spectateurs découvrent ce qui lui est arrivé après les événements de « Karate Kid« : Est finalement devenu chirurgien pédiatrique et elle a épousé un oncologue qu’elle a rencontré à l’école de médecine. Dans la saison 3, comme nous apprenons que Ali n’est plus marié et habite Colorado.

Cependant, le saison 3 prend une nouvelle tournure à son arrivée à « Cobra Kai», La présentant comme la seule à pouvoir résoudre un conflit qui a commencé avec la dispute sur son amour. C’est tout ce qui s’est passé quand il est revenu Moulins Ali de la main de Elisabeth shue comme mentionné Décideur.

EXPLICATION DU RETOUR D’ALI MILLS DANS LA SAISON 3 DE «COBRA KAI»

La deuxième saison a révélé qu’Ali Mills reviendrait dans la franchise dans « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

Le spectacle avait auparavant incité le retour de Ali en faisant quoi Daniel et Johnny a parlé d’elle pendant leur bref passage dans un bar, et un clin d’œil plus tôt a vu Johnny se connecter avec Ali dans Facebook. La saison 3 compléter le cercle de cette connexion; Johnny contacte Ali sur Facebook.

Cela se produit également grâce à l’aide de Miguel, qui vous aide à créer votre profil sur le réseaux sociaux et sa personnalité sont parmi les meilleures parties de la saison. Enfin, ils se retrouvent pour le déjeuner. Tous les deux passent un bon moment et enfin elle l’invite à une soirée au country club.

Ici, les deux se rencontrent Daniel et son épouse, Amanda. Les quatre d’entre eux passent un bon moment à la fête, se remémorant le bon vieux temps et mettant beaucoup de choses en perspective pour les deux héros qui viennent littéralement d’écoles très différentes et ils ont appris les leçons de la vie différemment.

Elisabeth Shue reprend son rôle d’Ali Mills (Photo: Netflix)

Ali, qui voit le bien chez les deux hommes, les aide à réaliser que, à bien des égards, ils croient au même genre de choses. Amanda, en tant que substitut du spectateur, aide Ali un aux deux garçons grâce à leur appréciation mutuelle pour elle, étant une partie cruciale de l’intrigue dans le saison 3 de « Cobra Kai».

Elisabeth shue a un rôle si paisible et charmant dans son bref rôle que « Cobra Kai« , Puisqu’il n’apparaît que dans deux épisodes, que certains oublient que l’actrice personnifie l’un des rôles les plus malveillants de la série »Les garçons». Dans tous les cas, elle remplit son rôle de pacificateur entre Johnny et Daniel, ce dont ils avaient besoin depuis leur dernier combat dans le Tournoi All Valley.

Ali aide Daniel et Johnny à réaliser à quel point ils sont similaires (Photo: Netflix)

Un autre fait curieux de son apparence, selon Polygone, est que les scénaristes ne savaient pas si ce serait une bonne idée. Il y avait un plan d’urgencerévélé Ralph Macchio au milieu, où il a expliqué que la section logistique aurait pu avoir un problème pour l’amener sur le plateau d’enregistrement:

« Il y avait un autre plan si elle n’était pas disponible« , m’a dit Macchio. « Quand on l’a su? Je suppose que cela s’est passé tout au long du tournage de la saison 3, il s’agissait, vous savez, du côté logistique, du moins de mon point de vue. Je pense que j’ai découvert quand j’ai eu les scripts, comment ça se passerait« .

L’histoire alternative aurait été que le mari d’Ali répondre à Johnny. « C’était le retour en arrière, le « comment allons-nous aspirer hors de la pièce » de ce que nous avons écrit« , m’a dit Macchio, « ce serait que son mari parlait sur Facebook d’avant en arrière avec Johnny». Au final, les fans apprécient que c’était pareil Ali qui semblait résoudre des problèmes avec ses vieilles amours d’enfance.