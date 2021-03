Le directeur de WandaVision partage son inspiration derrière SWORD

Tandis que WandaVision a introduit un certain nombre de nouveaux personnages majeurs dans le MCU, il a également introduit une nouvelle organisation importante de Marvel Comics, nommée SWORD. Dans l’émission, le rôle de SWORD est d’étudier l’anomalie magique qui se produit autour de la ville de Westview provoquée par les machinations de Wanda Maximoff. Dans une interview avec Screenrant, le réalisateur de WandaVision, Matt Shakman, a expliqué l’inspiration du monde réel pour SWORD.

« Oh, c’était une opportunité super excitante de créer une toute nouvelle agence. Nous avons commencé là où nous commençons à peu près tout lorsque nous la concevons; nous disons: ‘Qu’est-ce que ce serait dans le monde réel?’ Alors, nous avons regardé Cap Canaveral, nous avons regardé l’histoire des agences spatiales, et à quoi ressemblaient ces mondes et à quoi ressemblaient ces mondes. Ensuite, nous avons travaillé avec notre concepteur de production, Mark Worthington, des concepteurs et des scénaristes. hors du monde de SWORD «