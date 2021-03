Shingeki no Kyojin: statue du capitaine Levi Ackerman inaugurée au Japon

‘Shingeki no Kyojin’ est la série animée la plus populaire du moment, ainsi que son manga, puisque l’adaptation à l’écran et sa version papier sont proches de la fin. Ce dimanche est le jour où l’épisode 13 de la saison 4 sera publié et il lui restera encore deux week-ends, mais cela peut culminer d’une manière différente.

Il a été récemment rapporté que le programme d’animation pourrait se terminer par un film ou par une partie avec plus de chapitres, puisque les épisodes 13 et 14 appartiennent aux volumes 111 et 113 du manga, et au total il y en a 138, donc ils estiment que c’est impossible qu’ils peuvent tout adapter en seulement deux versements de cette saison qui a été cataloguée comme la dernière.

La vérité est que la possibilité de prolonger l’histoire est une excellente nouvelle pour ses fans, comme c’était le cas ces jours-ci. le dévoilement de la statue du capitaine Levi Ackerman sur une place de la gare de Hita dans la préfecture d’Oita au Japon. L’endroit a été choisi parce que c’était le berceau de Hajime isayama, auteur du manga. Épingle de sûreté!

La cérémonie comprenait également un message d’Isamaya lui-même, qui a évoqué ce grand moment: « Je suis très honoré. Le capitaine Levi est le plus populaire. ». La statue est entièrement en bronze, a une hauteur de 1,42 mètre, et sa coupe de cheveux particulière et une pose classique portant deux épées peuvent être appréciées en détail.

Cette sculpture publique de Levi Ce n’est pas le premier à qui un hommage est rendu, auparavant une statue de Eren, Mikasa et Armín, dans une position où il les montre regardant un énorme mur en construction. Cet espace est devenu très récurrent pour les touristes et il en sera de même avec le lieu où se trouve «le soldat le plus fort de l’humanité».