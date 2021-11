Code 8: Part 2 commence le tournage, Robbie Amell taquine la possibilité de Code 8: Part 3

À sa sortie en 2019, le film d’action de science-fiction Code 8 a été un énorme succès sur Netflix. Actuellement intitulé comme Code 8 : Partie II, la suite à venir verra le retour de Robbie Amell (Les gens de demain, Télécharger) et Stephen Amell (Flèche, Talons) de retour pour leurs rôles de Connor Reed et Garret.

La suite a été annoncée pour la première fois lors du Banff World Media Festival en juin 2021, qui marque également la première acquisition de long métrage en langue canadienne-anglaise. Code 8 : Partie II est actuellement en production, qui serait en train de tourner au Canada. Robbie et Stephen Amell ont récemment publié la même photo sur leurs comptes Instagram officiels aux côtés du réalisateur de retour Jeff Chan, avec une légende indiquant « Code 8 Part 2 », que vous pouvez consulter ci-dessous.

Si vous jetez un deuxième coup d’œil à la légende de la publication Instagram de Robbie Amell, il dit également « J’espère que la partie 3 est plus chaude. » Il n’est actuellement pas clair si la légende de Robbie Amell confirme qu’un Code 8 : Partie III est déjà en préparation, ou s’il vient de faire la déclaration en plaisantant. En attendant la confirmation officielle de Code 8 : Partie III, une série dérivée mettant en vedette Robbie et Stephen Amell a été annoncée comme étant en développement chez Quibi en décembre 2019. Cependant, suite à l’annonce de la fermeture de Quibi, la série est restée dans les limbes. Roku porte désormais la majorité de la bibliothèque de Quibi sans aucune mention d’aller de l’avant avec le projet dérivé.

Écrit et réalisé par Jeff Chan, Code 8 avec les cousins ​​Amell, Robbie et Stephen amell, qui a également produit exécutif. Le film est une version long métrage du court métrage de 2016 du même nom se déroulant dans un monde où 4% de la population est née avec des capacités de superpuissance. Ces humains surpuissants sont confrontés à la discrimination du reste de la société, les forçant à se tourner vers une vie de crime. L’une de ces personnes est Conner Reed, qui rejoint un groupe de criminels pour payer les soins médicaux de sa mère malade. Sur Rotten Tomatoes, le film a reçu une note d’approbation de 80% sur la base d’un total de 20 critiques, avec une note moyenne de 6,1/10.

Le synopsis officiel de Code 8 : Partie II se lit comme, après avoir été témoin du meurtre de son frère et de la dissimulation qui a suivi, une adolescente aux capacités anormales demande l’aide d’un ex-détenu (Robbie Amell) et son ancien complice (Stephen Amell). Ensemble, ils affrontent une unité de policiers corrompus qui déploient une technologie robotique avancée pour éviter d’être exposés. Le réalisateur Jeff Chan fait également son retour pour diriger la suite à venir, tout en écrivant le scénario aux côtés de Chris Pare, Sherren Lee et Jesse LaVercombe. Jeff Chan, Robbie Amell, Stephen Amell et Chris Pare produiront également une fois de plus le prochain film.

Netflix a déjà annoncé avoir acquis les droits mondiaux de Code 8 : Partie II dans un accord avec les films XYZ en juin 2021. De Collective Pictures, la suite est actuellement en production et sera disponible en streaming dans le monde entier sur Netflix. Le casting supplémentaire pour la suite n’a pas encore été annoncé pour le moment. Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour Code 8 : Partie II, mais avec le film actuellement en production, il devrait sortir dans le courant de 2022.

