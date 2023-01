Qu’est-il arrivé à Betsy, la fille de Kelso et Brooke dans « That ’90s Show »

« Ce spectacle des années 90 » est le spin-off de la célèbre série humoristique mettant en vedette Ashton Kutcher. Bien que la série Netflix se concentre sur la nouvelle génération, ils ont d’anciens personnages sont apparus et ce qui s’est passé après la fin de « That ’70s Show » a été expliqué. Cependant, il y a certaines lacunes dans certaines histoires, comme ce qui s’est passé avec Betsy, la fille que Kelso a eue avec Brooke.

Dans le premier épisode de la suite, Mike et Jacky (Mila Kunis) a fait une apparition spéciale quand il a été révélé que Jay Kelso, le nouvel ami et intérêt romantique de Leia Forman, était leur fils. Cependant, ce fait a rappelé aux fans de l’émission originale quels ont été les événements avec chaque personnage.

Dans la sixième saison de la série originale, il a été révélé que Michael Kelso aurait une fille avec le personnage de Shannon Elizabeth, alors il l’a suivie à Chicago lorsqu’elle a décidé de déménager dans cette ville. Pendant, Jackie était en couple avec Fès à la fin de la série.

Malgré le fait que Betsy aurait à peu près le même âge que les jeunes hommes qui envahissaient maintenant le sous-sol des Forman, La fille aînée de Kelso n’est pas apparue ni mentionnée.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA FILLE DE KELSO ET BROOKE DE « THAT ’70S SHOW » ?

« That ’90s Show » n’a pas donné d’explication sur ce qui est arrivé à Brooke et Kelso, ainsi qu’à la fille qu’ils ont eue ensemble. La série s’est concentrée sur l’explication de la rupture de Jackie avec Fez, qu’elle a apparemment laissée en Jamaïque pour Kelso; ainsi que de révéler que Les personnages de Kutcher et Kunis avaient été mariés et divorcés à plusieurs reprises, reprenant la relation tumultueuse sur » That ’70s Show « .

Alors qu’ils prenaient le temps de remplir certaines de ces histoires, certains fans se demandaient s’ils feraient de même pour Betsy. Lorsqu’ils ne recevaient pas de réponse, ils utilisaient les réseaux sociaux pour réclamer en raison de l’omission du personnage.

Michael Kelso portant sa fille Betsy dans « That ’70s Show » (Photo : Fox)

De plus, les créateurs Bonnie et Terry Turner n’ont donné aucune information à ce sujet dans une interview.

Bien qu’il n’y ait pas de réponse officielle, il n’est pas difficile de deviner ce qui a pu se passer. Considérant que Kelso et Jackie se sont remis ensemble et ont un fils adolescent ensemble, il est facile de déduire que les choses n’ont pas fonctionné avec Brooke peu de temps après la finale.

Partant du fait que les deux se sont séparés, il est très probable que Betsy vit avec sa mèrepeut-être à Chicago ou dans une nouvelle ville où ils ont décidé de déménager.

