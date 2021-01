Le directeur de Suicide Squad partage des images de Joker brûlées de la mythique Ayer Cut

Suicide Squad Le réalisateur David Ayer a publié un regard inédit sur Jared Leto en tant que Joker brûlé dans une scène supprimée de la coupe originale du film. Bien qu’Ayer ait écrit le Joker de Leto pour qu’il joue un rôle beaucoup plus important, les reprises commandées par le studio ont conduit la plupart de ses scènes à se retrouver sur le sol de la salle de montage. Cela signifie qu’il y a encore beaucoup d’images de la performance de Leto de Suicide Squad qui n’a pas vu le jour, mais maintenant Ayer a donné aux fans un autre petit pic à l’original « Ayer Cut ».

Dans une histoire Instagram, David Ayer a révélé une vidéo de Leto dans le rôle du Joker, son visage brûlé par un accident d’hélicoptère. «Vous devriez avoir honte de vous-même», dit le Clown Prince of Crime. Les images circulent maintenant sur les réseaux sociaux, les fans renouvelant leurs efforts pour que Warner Bros.publie l’Ayer Cut.

En mars, Justice League de Zack Snyder sera présenté en première sur HBO Max, restaurant la vision originale de Snyder de Ligue de justice avant de passer par des reprises et des réécritures avant sa sortie. Leto reprendra également son rôle de Joker. L’intérêt des fans pour la série a contribué à populariser la campagne #ReleaseTheAyerCut sur les réseaux sociaux, comme Suicide Squad De même, de nombreuses reprises pendant la production ont été effectuées, ce qui a entraîné une forte réduction des scènes mettant en vedette le Joker. En fin de compte, les téléspectateurs n’ont eu qu’un petit aperçu de ce qui était censé être une performance beaucoup plus grande.

Suicide Squad n’était pas sans ses critiques, mais le film a été un grand succès au box-office. En plus de présenter Jared Leto dans le rôle du Joker, le film a notamment présenté Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et a également joué Will Smith, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Cara Delevingne et Karen Fukuhara. Il fait suite à un groupe de super-vilains embauchés par le gouvernement pour aider à sauver le monde en échange de peines réduites.

Pendant ce temps, James Gunn proposera une nouvelle interprétation de l’histoire avec La brigade suicide, un quasi-redémarrage qui utilise un mélange de nouveaux personnages et de quelques visages qui reviennent. Les stars de retour incluent Robbie, Kinnaman, Davis et Courtney, avec des nouveaux venus dans l’ensemble, notamment John Cena, Idris Elba, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Storm Reid, Michael Rooker, Nathan Fillion, Pete Davidson et Sylvester Stallone. Rien n’indique que Leto ou le Joker apparaîtront dans le film, mais Gunn a précédemment déclaré qu’il ne serait pas étrange qu’il n’apparaisse pas, car « il ne fait pas partie de la Suicide Squad dans les bandes dessinées. »

Leto se dirige également vers Marvel Studios pour une autre adaptation de bande dessinée cette année, avec le rôle principal de Morbius. Il joue Michael Morbius, un scientifique qui devient un vampire après avoir tenté de guérir sa maladie sanguine rare qui tourne mal. Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson, Jared Harris et Al Madrigal sont également les vedettes, et les premières images ont révélé que Michael Keaton apparaîtra également. Daniel Espinosa réalise à partir d’un scénario de Matt Sazama et Burk Sharpless. Le film devrait sortir le 8 octobre 2021.

