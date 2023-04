Pálpito : qui est qui dans la saison 2 de la série Netflix

in

La série est interprétée par Michael Brown, Ana Lucía Domínguez et Sebastián Martínez, mais nous vous dirons, en plus d’eux, qui y participe.

©IMDBPálpito est sur le point de présenter sa deuxième saison et nous vous disons qui est qui

Depuis la diffusion de sa première saison, Pressentiment est devenu un phénomène mondial sur Netflix et récemment, le géant du streaming a annoncé la première du deuxième opus, donc, On vous dit qui est qui au casting de la saison 2.

Synopsis officiel de Palpito 2: »Après avoir découvert que sa femme, Camila, a simulé sa mort pour disparaître de sa vie, Zacarías Cienfuegos élabore un plan directeur pour la ramener et se venger de Simón et montrer que, parfois, il n’y a pas d’autre choix que de devenir un meurtrier par amour. .« .

+ Casting de Pálpito 2, qui compose le casting ?

Michel Brun : Simon Duc

: Simon Duc Ana Lucia Dominguez : Camila Duarte

: Camila Duarte Sébastien Martinez : Zacarias Cienfuegos

: Zacarias Cienfuegos Marguerite Muñoz : Valéria Duc

: Valéria Duc Ernesto Calzadilla : Non communiqué

: Non communiqué Mariaca Semprun : Non communiqué

: Non communiqué Laura Londono : Non communiqué

: Non communiqué Julien Arango : Non communiqué

: Non communiqué Julien Cérati :Thomas

:Thomas valéria emilie: Samantha

La deuxième saison de Pressentiment dans Netflix sera diffusé le 19 avril. Lors de sa semaine d’ouverture, la première saison de cette série a été regardée pendant plus de 68 millions d’heures dans 68 pays, selon la plateforme de streaming.

