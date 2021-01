La fusée SLS de la NASA fait face à un nouveau revers qui pourrait retarder le retour des astronautes sur la lune

18 janv.2021 11:06:48 IST

Après des milliards de dollars et une décennie de travail, les plans de la NASA pour renvoyer des astronautes sur la Lune ont connu un nouveau revers samedi. Un essai de tir prévu de huit minutes des quatre moteurs d’une nouvelle méga-fusée nécessaire aux missions sur la lune a pris fin brutalement après seulement environ une minute. Alors que les ingénieurs démêlent ce qui n’a pas fonctionné, le premier lancement de la fusée est susceptible de glisser plus loin dans le futur, et les astronautes de la NASA devront peut-être attendre plus longtemps avant de remettre les pieds sur la Lune. Les responsables de la NASA, cependant, ont déclaré qu’il était trop tôt pour prévoir les retards, le cas échéant.

« Je ne pense pas à ce stade que nous ayons suffisamment d’informations pour le savoir », a déclaré Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA, lors d’une conférence de presse après le test. « Cela dépend de la nature de l’anomalie et de la difficulté à résoudre. il. »

John Honeycutt, le responsable du programme à la NASA pour la fusée, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si la panne était due au matériel, au logiciel ou à un capteur. «C’est l’une de ces choses où l’équipe va verser les données», a-t-il déclaré.

La fusée, connue sous le nom de Space Launch System, n’a pas encore voyagé dans l’espace, et le test de samedi devait être une étape clé. Pour la première fois, les quatre moteurs de l’étage de propulsion devaient être mis à feu pendant environ huit minutes, simulant ce qu’ils feraient lors d’un lancement réel.

Le véhicule est un élément clé pour Artemis, le programme qui vise à ramener les astronautes de la NASA sur la Lune. Bien que le président Donald Trump se soit engagé à effectuer le voyage d’ici la fin de 2024, peu s’attendaient à ce que la NASA respecte réellement ce calendrier.

Souvent abrégée en SLS, la fusée est l’équivalent du XXIe siècle de la Saturn V qui a emmené les astronautes de la NASA sur la Lune dans les années 1960 et 1970. Bien qu’il existe de nombreuses autres fusées disponibles aujourd’hui, elles sont trop petites pour lancer des engins spatiaux pouvant transporter des personnes sur la Lune. (Une exception possible est le Falcon Heavy de SpaceX, mais une mission lunaire humaine nécessiterait deux lancements.)

La version initiale du SLS est capable de soulever 70 tonnes métriques, et les futures versions de la fusée pourront lisser jusqu’à 130 tonnes métriques, plus que les fusées qui transportaient les astronautes d’Apollo.

Bien que le système de lancement spatial coûtera cher – jusqu’à 2 milliards de dollars par lancement pour une fusée qui ne peut être utilisée qu’une seule fois – le Congrès lui a jusqu’à présent fourni un soutien financier constant. Les partisans soutiennent qu’il est important que le gouvernement possède et exploite sa propre puissante fusée dans l’espace lointain, et des éléments du système sont construits par des entreprises à travers le pays, étendant les avantages économiques à de nombreux États et districts du Congrès.

Le rappel utilisé lors du test de samedi devait se rendre dans l’espace en novembre lors d’un vol d’essai sans équipage, une mission appelée Artemis 1, qui consiste à transporter une capsule autour de la lune et à l’arrière. Mais au lieu d’emballer le booster pour l’expédition au Kennedy Space Center en Floride, les ingénieurs devront d’abord enquêter sur ce qui n’a pas fonctionné.

De par sa conception, le booster n’allait nulle part samedi. Il a été fermement maintenu au sol dans un banc d’essai au Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi.

Après une série de changements de temps de l’essai, l’allumage des moteurs a démarré sans heurts à 17 h 27, heure de l’Est, avec des nuages ​​blancs s’échappant du banc d’essai. Mais environ 50 secondes après l’allumage, l’un des contrôleurs a dit: «MCF sur le moteur 4». MCF est l’abréviation de «défaillance d’un composant majeur».

Le directeur du test a répondu: «Copiez ça. Mais nous courons toujours. Vous avez encore quatre bons moteurs, non?

Un flash a été vu autour du moteur qui rencontrait des problèmes. Le logiciel automatisé de la fusée a arrêté tous les moteurs.

Bien que la fusée soit nouvelle, les moteurs ne le sont pas. Ce sont les mêmes que ceux qui ont été mis en orbite sur les navettes spatiales de la NASA; deux ont été utilisés sur le dernier vol de la navette en 2011. Pour la nouvelle fusée, les moteurs principaux de la navette spatiale ont été rénovés et améliorés et ont reçu un nouveau nom: RS-25.

Après la construction de l’étage d’appoint dans l’installation d’assemblage Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans, il a été expédié à Stennis et monté sur le même banc d’essai qui a été utilisé dans les années 1960 pour tester le premier étage du Saturn V.

Les ingénieurs ont ensuite commencé une série de tests, que la NASA a appelés la course verte, pour valider les systèmes de la fusée. Le tir d’essai de samedi devait être le point culminant de la course verte. Il devait durer 8 minutes, 10 secondes.

Lors d’une conférence de presse mardi, John Shannon, le responsable du système de lancement spatial chez Boeing, qui a construit le booster, a déclaré que les ingénieurs auraient rassemblé toutes les données d’ingénierie dont ils avaient besoin après environ 250 secondes. Mais le test de samedi s’est terminé après seulement 80 secondes environ.

Avant de déplacer le rappel à Stennis, les responsables de la NASA avaient envisagé de sauter la piste verte dans l’espoir de lancer la mission Artemis 1 sur la lune plus tôt. Lorsque la NASA a annoncé des plans pour le SLS en 2011, elle visait à ce que le premier lancement de test non équipé ait lieu en 2017. Avec le dernier revers, ce lancement n’aura presque certainement pas lieu avant 2022 au plus tôt.

Si les moteurs devaient s’arrêter pendant le lancement de l’Artemis 1 comme ils l’ont fait samedi, la fusée pourrait ne pas arriver en orbite et la mission serait un échec.

Mais comme cela s’est produit sur le terrain, les ingénieurs seront en mesure de diagnostiquer le problème et de le résoudre.

« Ce n’est pas un échec », a déclaré Bridenstine, qui se retirera lorsque le président élu Joe Biden sera inauguré la semaine prochaine. « C’est un test. »

