Fight Club: La réaction extrême de Paul Thomas Anderson

De tous les films que le cinéaste David Fincher a réalisés tout au long de sa carrière, aucun n’est aussi controversé et source de division que « Club de combat». Sorti en 1999, les détracteurs et les fans du film ont encore un débat houleux pour savoir s’il s’agit d’une excuse pour la soi-disant «masculinité toxique» ou d’une tentative de la critiquer de l’intérieur. Cela sans oublier son fort contenu de violence et d’anarchisme socio-économique.

De toutes les opinions contre lui, celle qui a fait le plus de bruit était celle de Paul Thomas Anderson, qui la même année aurait libéré « Magnolia», Considéré comme l’un de ses grands chefs-d’œuvre et qui détruirait le film de Fincher impitoyablement dans une interview pour Pierre roulante En 2000.

Anderson J’irais à l’extrême de souhaiter que le cancer Fincher parce que, dans le cadre de son histoire, le personnage de Edward Norton assiste à un groupe de soutien pour les victimes du cancer des testicules bien que n’ayant pas la maladie. De plus, il admettrait n’avoir vu que 30 minutes du film simplement parce que la bande-annonce de son film a été projetée au début de la projection.

Et j’aimerais continuer à parler du film, mais je vais faire comme si je ne l’ai pas vu. C’est juste insupportable. je souhaite que David Fincher cancer du testicule pour toutes ses blagues à ce sujet », commenterait-il Anderson à l’époque.

Malgré la gravité de ces mots, qui en viendraient à blesser profondément les susceptibilités de quiconque, Fincher Il admettrait dans une nouvelle interview avec RS qu’il pourrait arriver à comprendre d’où vient la colère de son collègue.

«Je ne pensais pas que nous nous moquions des survivants du cancer. J’ai pensé que Mandrin (Palahniuk, auteur du roman sur lequel est basé le film) parlait de l’environnement thérapeutique qui pourrait être infiltré ou abusé. Nous parlions de vampirisme empathique ».

«Le cancer est difficile. C’est une putain de chose horrible. Quant à la citation de Paul, je comprends. « Fincher il conclut avec l’exemple de la mort de son propre père, qui l’aurait fait se sentir différent de la mort et de la souffrance, reconnaissant que même lui aimait moins le film que lui. Anderson viendrait à exprimer.