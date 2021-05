Le dinosaure « bavard »: une nouvelle espèce découverte au Mexique avait une « trompette interne » et portait des couleurs vives, selon des paléontologues

Avant que la météorite ne change tout il y a environ 65 millions d’années, la vie avait déjà tracé de nombreux chemins de différentes manières et nous découvrons encore des espèces à partir de ce moment (en pensant que nous ne connaissons pas toutes les actuelles, c’est logique). Le dernier a été détecté par des chercheurs mexicains et, apparemment, c’est quelque chose comme un dinosaure « bavard ».

Non, Spielberg, ici vous n’avez pas de matériel pour un ‘Jurassic Park’ action en direct à «Le Roi Lion» (non, s’il vous plaît). Par «bavard», nous entendons les indications que cette nouvelle espèce serait particulièrement bavarde ou bavarde, comme le décrivent les péléontologues. Quelque chose qui est déduit par les os retrouvés, très bien conservés, et l’anatomie qui en découle.

Une espèce qui annoncerait son arrivée en fanfare

Dans la déclaration, ils expliquent qu’un groupe de paléontologues de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH), l’institution du ministère de la Culture et l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) ont pu récupérer et étudier un spécimen d’herbivore. dinosaure qui, bien qu’il soit mort il y a environ 72 ou 73 millions d’années, était assez bien conservé (peut-être parce qu’il était recouvert de sédiments relativement rapidement, formant ainsi une sorte de sarcophage naturel). Après l’avoir étudié à fond, la conclusion est que il s’agit d’une nouvelle espèce: les Tlatolophus galorum.

Si vous connaissez quelque peu les espèces que nous voyons habituellement dans les livres, les jouets et les films sur les dinosaures, peut-être que le nom vous semble un peu familier, en particulier la fin du genre (Tlatolophus). «Lophus» signifie crête en latin, d’où une partie du nom du Parasaurolophus, balaurier herbivore intégrer où il y en a, et dans ce cas, une crête a également été vue.

Le crâne, avec la crête de 1,32 mètre. Image: INAH

Cependant, comme ils l’expliquent, le nez et la crête, bien que similaires à ceux indiqués par les parasaurolophines, ne correspondaient pas aux formes et aux proportions d’un Parasaurolophus. Alors que celui d’un Parasaurolophus a une forme tubulaire, celle du T. galorum avoir forme de goutte, bien qu’il ait été décrit comme un dinosaure de cette tribu du Crétacé supérieur.

En fait, ils en sont venus à penser que cela faisait partie du bassin, mais ils ont finalement vu que cela faisait partie du crâne. Cette crête (qui mesure 1,32 mètre, oeil là-bas) a été trouvé avec d’autres os crâniens tels que le palais, les mâchoires et même ce qui compose la cavité pour loger le cerveau (neurocrâne). Selon les paléontologues, ce qui est approximativement 80% du crâne.

De cette façon, le comparer à d’autres dinosaures du groupe était un peu plus facile, voyant cela par rapport à Velafrons coahuilensis (un autre hadrosaure trouvé dans la région, avec une crête plus compacte et non en forme de tube comme le Parasaurolophus) il y avait des différences dans la crête et le nez, le situant plus près de la tribu des Parasaurolofinos. Mais comme nous l’avons dit, cela ne correspondait pas à celui déjà connu, ils ont donc conclu qu’il s’agissait d’un nouveau genre de dinosaure à crête.

Des études antérieures attribuent déjà des fonctions de communication à cette crête à travers les conduits internes et les connexions au nez, la décrivant comme un « trompette intégrée« . Ángel Alejandro Ramírez Velasco, doctorant à l’Institut de géologie de l’UNAM, explique également qu’ils savent qu’ils avaient des oreilles capables de recevoir des sons de basse fréquence, alors » ils devaient être des dinosaures pacifiques, mais bavards. » couleurs voyantes, comme ils l’ont montré dans les illustrations, en raison des théories qui soutiennent qu’ils émettraient des sons forts pour effrayer les carnivores ou à des fins de reproduction.

Tout a commencé avec une file d’attente

Ainsi, le nom du nouveau genre vient précisément de l’allusion à cette prétendue capacité de bavardage et de la crête, comme nous l’avons dit. La première partie de Tlatolophus vient de la voix nahua tlahtolli (mot), si littéralement sa traduction est «mot de crête». L’espèce, galorum, vient d’un hommage à deux acteurs: « ga » du philanthrope Jesús Garza Arocha et « lorum » pour la reconnaissance du soutien reçu par la famille López, qui a collaboré avec l’hébergement, la nourriture et d’autres installations pour l’équipe de paléontologues.

L’équipe de paléontologues longeant la queue. Image: INAH

Concernant la découverte, Ramírez explique qu’en principe ils ne s’attendaient pas à trouver des restes de la partie supérieure de l’animal, et que ce fut une surprise de commencer à trouver des os comme l’omoplate (omoplate) ou le fémur). Il a été lancé à partir de la découverte d’une queue articulée de hadrosaure au général Cepeda, Coahuila (Mexique), en privilégiant l’extraction rigoureuse du squelette pour éviter l’érosion qu’il continuerait à subir du vent, de la pluie et d’autres agents.

Les chercheurs en profitent pour souligner le caractère exceptionnel de la découverte (en raison des conditions de conservation) et l’importance d’être notifié au plus tôt si un éventuel fossile est trouvé, afin qu’il puisse être étudié en évitant au maximum l’usure (et surtout ne pas essayer de l’extraire, précisent-ils).

En fin de compte, ce n’est pas seulement que de nouvelles espèces peuvent être découvertes, c’est que nous continuons à connaître les déjà bien connues ou les conditions du moment (ou les relations entre les espèces). Le contenu de l’estomac peut être préservé, ce qui donne des indices sur la nourriture et même sa physiologie, bien qu’il soit également vrai que parfois des fossiles peuvent être trouvés dans un tiroir.

Image | Luis V. Rey