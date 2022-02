Le passé oublié de Sebastian Stan qui le lie au créateur de Pam et Tommy

Étoile+

L’acteur qui incarnait Bucky dans le MCU fait partie d’une des miniséries du moment. Star+ a déjà créé les trois premiers épisodes de la fiction sur la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee.

©IMDBSebastian Stan incarne Pam et Tommy.

Il y a quelques jours, il est venu Étoile+ l’une des séries les plus attendues de ce début d’année. Il s’agit de Pam et Tommyune mini-série centrée sur le scandale qui a été généré autour de la bande sexuelle qui a été volée à Paméla Andersonoù elle a été vue en train de coucher avec son partenaire, Tom Lee. La plateforme de streaming a lancé les trois premiers épisodes des huit qui composeront la livraison, avec le protagoniste de Sébastien Stan Oui Lily James.

Ceux qui ont vu au moins le premier des chapitres auront remarqué l’excellent travail qu’il a fait Stan dans son rôle de Tom Lee. Au départ, son personnage est l’un des plus interagissants, notamment avec le travailleur qu’il fait vivre. seth roden, Rand Gauthier. Sébastien Stan il semble plus qu’à l’aise dans son rôle et cela peut être dû en grande partie au lien qu’il entretient avec le cinéaste derrière la série.

Craig Gillespie est l’un des principaux esprits derrière le succès de Étoile+ et vu dans Pam et Tommy n’a pas marqué la première collaboration avec Stan. À la fois l’acteur connu dans le monde entier pour donner vie bucky dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) en tant que directeur de cruel ont un passé commun, dans l’un des films qui, il y a quelques années, était très présent dans la prestation de Les Oscars.

Il s’agit de Moi, Tonyaqui a été laissé avec une statuette dans les oscars des trois nominations qu’il a reçues : celle de Allison Janney comme meilleure actrice dans un second rôle. L’histoire se concentre sur ce qui fut la carrière controversée de Tonya Smith en tant que compétitrice olympique en patinage artistique, ce qui a même impliqué des menaces et des violences contre ses adversaires. Dans la fabrication, Stan se mettre dans la peau de Jeff Gillooleyle couple de Tonya Smith. Vous pouvez regarder le film sur Movistar Jouer.

L’avenir de Stan chez Marvel

En 2021, Sébastien Stan rejoué bucky dans le MCU. C’était dans la série Le faucon et le soldat de l’hiveroù l’on a émis l’hypothèse qu’il était le véritable héritier de Steve Rogers Quoi Capitaine Amériquerôle finalement dévolu à sam wilson. Là, cependant, on pouvait voir que bucky veut laisser derrière lui son surnom de Soldat d’Hiver et a un nouveau nom sur le chemin: Loup blanc. Ce personnage lié à Wakanda Il est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1999 et devrait se développer davantage dans la saga cinématographique dans un avenir pas trop lointain.

