Camila Sodi fête ses 35 ans à son pire moment avec la presse

Camila Sodi se rencontre 35 ans ce vendredi s’est transformé en un actrice de renommée internationale. Le Mexicain a une vaste expérience du cinéma et de la télévision, mais ce n’est que dans la série de Luis Miguel sur Netflix que son nom est devenu célèbre dans toute l’Amérique latine. L’actrice aime ses miels, mais souffre aussi parce que l’exposition l’a amenée à avoir de forts démêlés avec la presse. Passez en revue sa carrière et certains des scandales dans lesquels il a joué.

Fille de l’écrivain renommé Ernestina Sodi et la nièce de Thalía, l’interprète a commencé très jeune dans le milieu artistique et a divisé sa formation entre le théâtre et la modélisation. En 2002, elle fait ses débuts à la télévision en tant qu’animatrice devant le cycle musical Le pouls, diffusé par le signal du câble Telehit.

Camila Sodi en couverture de Revista H en 2007 (Revista H)



Deux ans plus tard, il a eu la chance de faire ses débuts dans des feuilletons grâce à son rôle de Petite fleur au Innocent de ta part. Son travail lui a valu la reconnaissance de marques importantes et il a posé pour des publications prestigieuses telles que Salut ou Passez en revue H pour les hommes. Son chemin s’est poursuivi au cinéma, où il a fait ses débuts dans Déficit: un film réalisé par Gaël Garcia Bernal.

En 2007, Camila a fait la bande « Le buffle de la nuit » et là, elle a rencontré qui serait son mari pendant près de sept ans: Diego Luna. Avec l’acteur et réalisateur, l’actrice a eu un mariage discret devant les caméras et a eu deux enfants (en 2008 et 2010). En vous consacrant à élever vos enfants, Il a abandonné le métier d’acteur et n’est revenu qu’en 2014 pour jouer dans le film Amor de mis amores.







Il a repris sa carrière avec une grande dynamique et a travaillé dans diverses productions jusqu’à ce qu’il arrive à Netflix en 2018: premier pour la série colombienne Quartier sauvage puis pour le rôle de Erika Camil dans Luis Miguel. Ce dernier l’a catapulté définitivement hors du Mexique et aujourd’hui il récolte 2,5 millions d’abonnés sur leurs réseaux sociaux. L’événement lui a également permis d’obtenir d’autres rôles principaux comme dans Fausse identité, Ruby Oui L’exorcisme de Carmen Farías.

Camila Sodi fête ses 35 ans à son pire moment avec la presse

Alors que le voyage de Sodi vers la célébrité semble parfait, ce n’était pas sans controverse. En 2014, elle a eu sa première polémique publique car elle a participé à la campagne gouvernementale en faveur de l’allaitement, mais il a été critiqué pour les photos qui ont été choisies pour le promouvoir. L’actrice a reconnu être en faveur de la cause, bien qu’il ait également été dérangé par les images où il est apparu sans vêtements.

Après sa séparation d’avec Luna, Camila a eu quelques romans célèbres et n’a pas pu échapper aux flashs. Sa fréquentation avec le footballeur Javier Hernández en 2017 s’est terminée rapidement car le couple ne pouvait pas trouver d’intimité et sa relation avec Diego Boneta après que la série Netflix se soit déroulée de la même manière, ne trouvant pas de moments de tranquillité.







Pour cela ces dernières années, il est devenu plus réticent à donner des interviews et tout ce qu’il veut communiquer, il le fait à travers ses médias officiels. Même en 2018, elle a joué dans une note controversée lorsqu’elle a été invitée à l’émission de radio Le Chuck Show et a été dérangé par les questions intimes du présentateur.







De plus, en 2020, elle a été accusée d’avoir poussé des journalistes à son arrivée à l’aéroport de Mexico. «À l’aéroport, le journaliste a commencé à interviewer ma mère qui était avec mon fils et je me suis mis entre eux pour qu’ils ne harcèlent pas mon fils et ne respectent pas sa vie privée et le journaliste a commencé à me dire de la pousser et vous savez comment ils sont … à la fin on finit toujours mal « l’artiste s’est plaint dans un communiqué.

La dernière fois que le nom de Sodi a été mêlé à une controverse, c’était plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a été insultée dans l’émission. Liquidation. Linet Puente a déclaré que l’actrice était arrogante et impolie dans une interview promotionnelle pour le film El exorcismo de Carmen Farías, tandis que Pedrito Sola a ajouté au commentaire que l’actrice était « stupide ». Quelques heures plus tard, il a dû s’excuser publiquement.