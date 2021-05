Resident Evil 8: À quoi ressemblerait Chris d’aujourd’hui dans l’original de 1996?

Comme nous vous l’avons déjà dit dans notre détaillé Article d’introduction sur Chris Redfield l’ont démontré, le bon gars a déjà mis l’un ou l’autre jour dans le cosmos « Resident Evil » derrière lui.

Tout a commencé en 1996 avec le Classique pour la PS1: « Resident Evil ». Alors il en est un Personnage principal depuis le tout début, même s’il n’était pas aussi élaboré il y a 25 ans qu’aujourd’hui – à la fois en termes de profondeur de caractère et de conception et d’apparence de son personnage.

Dans l’original, il était en Intro d’un vrai acteur montré, mais à part cela, nous n’avons été autorisés à aimer Chris Redfield que tout au long du match Pile de pixels apercevoir. Nous avons eu une impression supplémentaire de l’apparence du personnage de la Couverture de jeu PlayStation, qui met en vedette un Chris Redfield plutôt têtu et heureux de la gâchette.

À l’époque, ce n’était pas du tout un problème et plus tard en 2002, beaucoup de choses ont changé quand Chris a finalement obtenu un modèle contemporain à part entière dans le remake.

Chris Redfield dans « Resident Evil: Director’s Cut » (1997), remake de « Resident Evil » (2002) et en HD remasterisé à partir de 2015 © Capcom / 45secondes.fr image montage

Mais à quoi ressemblerait Chris selon les normes d’aujourd’hui? À quoi aurait ressemblé Chris en se basant sur le modèle connu aujourd’hui Resident Evil 8 regardé en 1998? Et en 1998 parce que l’intrigue de la partie 1 se déroule en 1998.

Chris Redfield de Resident Evil 8 dans l’original

Cette question parcourait actuellement la base de fans de « Resident Evil », c’est pourquoi Redditor KurtLeon a créé un morceau de fanart très intéressant. Dans son diagramme, il montre de manière impressionnante comment «le jeune Chris serait sorti en 1998, basé sur le RE8-Chris».

Par rapport à ça Modèle de 2002 ce serait un en tout cas monde de différence. D’autant que le portrait est quelque chose entre l’original et le RE8. Après tout, chacun doit décider par lui-même si la création est meilleure ou pire que le remake de l’original.

Dans tous les cas, il est passionnant de voir quels chefs-d’œuvre créatifs les fans produisent en ce qui concerne leurs personnages préférés. Et qui sait, peut-être que Capcom rééditera RE1 dans le sens de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 avec la nouvelle perspective sur l’épaule et tout? Malgré le fait qu’il existe déjà un remake de la première partie, ce serait certainement dans l’intérêt des fans.